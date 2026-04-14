Vox critica que Trump se hizo el "gracioso" y "se pasó de frenada" con el Papa pero pide no desviar el foco de Sánchez

El diputado de VOX José María Figaredo atiende a los medios de comunicación en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, a 25 de marzo de 2026, en Mérida, Extremadura (España). El PP y Vox han retomado este miércoles, 25 de marzo, la negocia - Javier Cintas - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha criticado este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "quiso hacerse el gracioso y se pasó de frenada" tras asegurar que el Papa es "débil con el crimen" y "pésimo en política exterior", si bien ha pedido no desviar el foco de la corrupción que afecta al entorno del presidente Pedro Sánchez.

En declaraciones al programa 'La mirada crítica' de 'Telecinco', recogidas por Europa Press, Figaredo ha hecho hincapié en que el propio presidente de EEUU eliminó "varios de esos 'tuits'" dirigidos al Pontífice, aunque ha vuelto a reprochar a Sánchez que se "esconda en el Papa y Trump" o en la guerra "para no hablar de los problemas reales de la gente". "Trump está lejos y el Papa cuando esté en España estará en España", ha añadido.

Así, ha reprochado al jefe del Ejecutivo utilizar asuntos de política exterior para "distraer la atención" ante la corrupción que le rodea, como en el caso que afecta a su mujer, Begoña Gómez, o la investigación del accidente de Adamuz, por el que ha señalado directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien ha acusado de ser "culpable" de los 46 fallecidos en el accidente ferroviario.

Sobre el procesamiento a Begoña Gómez y las críticas de miembros del Gobierno al juez Peinado, el dirigente de Vox ha denunciado que en el Ejecutivo se creen "auténtico autócratas por encima del bien y del mal". "Se creen que se pueden meter y protestar abiertamente contra los tribunales cuando precisamente eran ellos los que hasta no hace tanto tiempo decían que las leyes y las sentencias se acatan", ha dicho. "Son unos hipócritas, son unos corruptos y están robando a los españoles a manos llenas", ha añadido.

VUELVE A SEÑALAR A 'GÉNOVA'

Cuestionado por las conversaciones para llegar a acuerdos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, Figaredo ha resaltado que las negociaciones "avanzan a su ritmo" y continúan con el intercambio de documentación, pero ha advertido que "no se puede dar nada por seguro".

Así, ha reconocido que desde Vox se mantiene una buena sintonía con las direcciones regionales del PP frente a 'Génova', que está "intentando boicotear las negociaciones" con filtraciones y "teléfonos escacharrados".

"Creo que 'Génova', en el fondo', no quiere que se lleguen a estos acuerdos", ha apuntado, para reiterar que con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León hay un ambiente de "confianza" e intercambiando sus propuestas. "Llegaremos a acuerdo más pronto que tarde", ha concluido.