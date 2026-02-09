Vox culpa a Guardiola de que pueda haber repetición electoral en Extremadura: "Sería un enorme error"

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, no ha descartado este lunes la posibilidad de que se tengan que convocar nuevas elecciones en Extremadura ante las dificultades de llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el PP. "Será un error de la señora Guardiola repetir elecciones, un enorme error", ha avisado a la presidenta en funciones y líder 'popular' en la región, María Guardiola.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la sede nacional de su organización en la que ha insistido en que las condiciones que ha puesto Vox para pactar con el PP en esa comunidad son "muy razonables" y en que el problema es que lo que ofrece Guardiola "es muy insuficiente".

Fúster ha negado que existan "rencillas" entre la presidenta en funciones y el líder de Vox en la comunidad, Óscar Fernández. "Esto no es personal", ha indicado, recordando que ya avisaron a Guardiola de que era "un error" convocar elecciones para intentar perjudicar a los de Santiago Abascal y "no depender" de Vox y que era mejor negociar para pactar los Presupuestos.

LO QUE OFRECE EL PP ES INSUFICIENTE

Según Fúster, Vox está demostrando "flexibilidad" para llegar a un acuerdo y poniendo sobre la mesa propuestas "muy razonables". Aunque ha reiterado que lo que les ofrece Guardiola es "muy insuficiente", ha dicho que pueden reunirse "mañana mismo" para buscar puntos de encuentro, a no ser que el PP quiera "alargar todo el proceso" para ver si es posible un acuerdo antes en Aragón.

"Solamente tienen que entender que nuestras posiciones son muy razonables y la suyas son insuficientes", ha abundado, abogando por encontrar un punto en que el Vox se sienta "cómodo" para poder "cambiar las políticas" desde consejerías o incluso desde una vicepresidencia que las coordine y que, sobre todo, cuenten con "estructura y presupuesto".