Vox dice que no le sorprende la investigación de Anticorrupción por financiación ilegal: "¿Qué decir de Fiscalía?"

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha asegurado este lunes que no le sorprende la investigación que lleva a cabo en secreto la Fiscalía Anticorrupción contra el partido político por un presunto delito de financiación ilegal. "Bueno, ¿qué decir de Fiscalía? No me sorprende nada ninguna investigación", ha dicho en declaraciones a la prensa desde el Tribunal Supremo (TS).

Castro, al ser preguntada por los periodistas, ha rechazado realizar más declaraciones indicando que se ha enterado de la noticia por los medios de comunicación cuando estaba dentro de la vista pública celebrada este lunes en el TS por los recursos de apelación presentados por el ex presidente Carles Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión del instructor del 'procés', Pablo Llarena, de no amnistiarles la malversación del 1-O.

Según ha avanzado 'El Independiente' y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación contra Vox por presunta financiación irregular, después de que el PSOE interpusiera una denuncia contra la formación de Santiago Abascal el pasado mes de diciembre al considerar que utilizada métodos para captar fondos de manera opaca, además de fondos extranjeros de modo ilegal.

El PSOE presentó el pasado 13 de diciembre una denuncia contra Vox ante la Fiscalía General del Estado por financiación irregular tras haber hecho un análisis "exhaustivo" de la financiación de la formación y concluir que podría estar incurriendo en un delito de financiación ilegal de partidos políticos recogido en el artículo 304 bis del Código Penal.

Los socialistas aseguraron haber constatado que al menos desde el año 2020 hasta la actualidad, en las mesas informativas que Vox despliega a lo largo de todo el territorio español incorporaba una serie de elementos de captación de ingresos económicos a modo de "huchas" o "cajas de caudales", junto con una serie de elementos de merchandising "con el objetivo de captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco".

Una práctica "absolutamente irregular" a juicio del PSOE que podría haber recaudado 5 millones de euros, que se suman a la ausencia de contabilidad en la que deberían de registrarse "las donaciones anónimas y las ventas promocionales".

En la denuncia también incluyen el préstamo de 6 millones y medio de euros concedido por la entidad MBH Bank Nyrt; un banco húngaro cuyo principal accionista es un fondo estatal húngaro y vinculado al primer ministro, Viktor Orban. Según los socialistas, este préstamo infringe la normativa que prohíbe a los partidos recibir financiación de organismos, entidades o empresas públicas extranjeras.

Los de Abascal reconocieron haber recibido nueve millones de euros del banco húngaro MBH para financiar campañas electorales de las elecciones municipales y generales de 2023, asegurando que las entidades bancarias españolas se negasen a prestarles dinero porque "no quieren financiarles".