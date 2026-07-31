Vox exige que Albares y la directora del CNI den cuenta al Congreso de sus comunicaciones de julio con Marruecos

El presidente de Vox, Santiago Abascal - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha urgido este viernes a que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, den cuenta en el Congreso de su actuación antes y durante la avalancha de inmigrantes llegados a Ceuta procedentes de Marruecos, así como de las comunicaciones mantenidas con el país vecino durante el presente mes de julio.

En concreto, los de Santiago Abascal quieren que Albares acuda a la comisión del ramo del Congreso para explicar "el incremento exponencial" de las llegadas de inmigrantes a Ceuta durante el presente mes, del asalto "masivo" a la frontera de este jueves y de las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a esta crisis migratoria.

Asimismo, aspiran a que el jefe de la diplomacia española informe de las comunicaciones mantenidas con el Gobierno de Marruecos durante el transcurso de la crisis, la posición del Ejecutivo ante las propuestas formuladas en el ámbito europeo sobre la gestión de fronteras y los posibles efectos sobre el espacio Schengen tras los pronunciamientos realizados por distintos líderes internacionales sobre la situación migratoria en España.

Vox también pretende que la directora de los servicios de inteligencia española comparezca en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional para detallar las consecuencias para la seguridad nacional de la llegada masiva de inmigrantes de forma irregular desde Marruecos a Ceutay, en concreto, de las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis migratoria "que amenaza la seguridad nacional".

Pero, además, la ofensiva parlamentaria de la tercera fuerza del Congreso incluye la petición de diversos informes sobre cuestiones relativas a la "violación" de la soberanía nacional de España y una batería de preguntas escritas.

Concretamente, Vox ha reclamado copia de todas las comunicaciones, correos electrónicos, mensajes y documentos intercambiados por el presidente Pedro Sánchez y los ministros o altos cargos de los departamentos ministeriales competentes en relación con las llegadas masivas de inmigrantes, así como aquellas comunicaciones previas a la crisis que pudieran contener información, alertas o previsiones destinadas a anticipar y evitar la situación producida.

REUNIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL

Asimismo, ha pedido informes o comunicaciones elaboradas por el CNI en relación antes y durante la "presión" inmigratoria sobre Ceuta durante julio, así como las comunicaciones entre el Gobierno y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y entre el Gobierno y las autoridades marroquíes.

Vox también pretende conocer la relación de las reuniones celebradas por el Consejo de Seguridad Nacional durante los últimos meses, indicando fecha de celebración, asistentes y los asuntos tratados en cada una de ellas, especialmente aquellos relacionados con la seguridad fronteriza en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Por último, a través de una serie de preguntas parlamentarias, Vox insta al Gobierno a detallar los incidentes de seguridad y de alteración de orden público relacionados con la actual "invasión" marroquí registrados en Ceuta y Melilla, el número de personas detenidas o investigadas por delitos cometidos durante estos incidentes y los refuerzos extraordinarios de efectivos y medios materiales desplegados por el Gobierno en las citadas ciudades autónomas para garantizar la seguridad de los españoles, el control de las fronteras y la integridad territorial, entre otras.