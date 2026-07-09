Vox exige a España comparecer en el Congreso por el cese de la exdirectora de la AEAT y saber si está ligado a Zapatero

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha exigido la comparecencia del ministro de Hacienda y Función Pública, Arcadi España, en el Congreso para que dé cuenta sobre el cese de la ya exdirectora de la Agencia Tributaria Soledad Fernández y saber si está vinculado con la investigación fiscal contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por las joyas que se le intervinieron en su despacho.

Además, ha registrado una batería de preguntas para conocer las razones que han motivado el cese de Fernández, en qué fecha se adoptó la decisión y qué órgano la propuso y si responde a una reorganización de la AEAT o a una evaluación del desempeño de la exdirectora.

En su iniciativa, difundida este jueves, Vox ha subrayado que el cese de Fernández coincide con la puesta en marcha de la investigación fiscal, paralela a la penal, contra el expresidente.

LA RELACIÓN DE ZAPATERO CON HUAWEI

Por otro lado, Vox se ha interesado por las reuniones de Zapatero con altos cargos de la empresa china Huawei, después de que el Gobierno cancelara un contrato con la compañía.

Asimismo, los de Santiago Abascal se hacen eco de una licitación anunciada por el Ejecutivo el 10 de junio, por un valor estimado de casi 161 millones de euros para el servicio de apoyo para la operación, gestión y soporte técnico de los sistemas de información de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social cuyos pliegos contemplan el soporte y mantenimiento de infraestructuras que incorporan servicios de Huawei.

Vox quiere conocer los criterios técnicos, económicos y de seguridad que justifican que las administraciones públicas sigan contando con tecnología de Huawei, qué evaluación ha realizado el Gobierno sobre los riesgos de ciberseguridad y de protección de la información asociados al uso de productos y equipos de Huawei en infraestructuras críticas y sistemas de información de las administraciones públicas y si ha estudiado opciones de proveedores distintos a la compañía china.