Vox Extremadura comparte la ruptura de los pactos y el PP dice que la migración no figura en el acuerdo de gobierno

MÉRIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha asegurado que comparte la ruptura de los pactos en los gobiernos autonómicos de PP y Vox por la acogida de menores migrantes, mientras que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que la migración no figuraba en el acuerdo de gobernabilidad en la región.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la cámara legislativa regional Piedad Álvarez, ha considerado que la postura de Vox sobre la distribución de menores migrantes es "otro pase del baile" y ha asegurado que no tiene "ningún temor" al respecto, ya que será una "amenaza que no se va a ejecutar".

Los grupos parlamentarios han realizado estas declaraciones, en Mérida, momentos antes de asistir a la constitución de la Comisión de Investigación sobre la situación del proyecto de regadío en Tierra de Barros y a preguntas de los medios por la advertencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, de dar por rotos los pactos autonómicos con el PP si aceptan la distribución de menores migrantes.

De este modo, Ángel Pelayo Gordillo ha dicho que, puesto que no le consta que Santiago Abascal haya hecho ninguna corrección en sus palabras, se remite a las declaraciones pronunciadas por éste este pasado lunes con las que está "completamente de acuerdo, por cierto".

Por su parte, el portavoz 'popular', José Ángel Sánchez Juliá, ha recordado que el pacto de gobernabilidad que existe entre el PP y Vox tiene 60 puntos donde la migración y la acogida, en este caso, de menores no acompañados, no figura.

"Por lo tanto, romper un pacto con cuestiones que no están acordadas, pues nosotros esperamos que lo reflexionen", ha asegurado, además de considerar que lo primero que hay que hacer antes de hablar de ruptura de gobierno es poner en valor lo que ha conseguido la unión de ambos partidos en la región.

"Estamos viendo que hay más empleo, que hay más empresas, que hay más exportaciones. Los extremeños están notando cómo en su bolsillo hay más dinero debido a la bajada de impuestos que ha tenido este gobierno. Antes de hablar de ruptura, creo que lo importante es valorar lo importante que han traído las alianzas a lo largo de estos 11 meses", ha señalado.

De la misma forma, Sánchez Juliá ha recalcado que el gobierno presidido por María Guardiola y la comunidad autónoma de Extremadura siempre ha sido una "tierra solidaria" y que, al igual que ha pedido solidaridad para una financiación justa, no puede ahora "obviar la solidaridad en otros temas".

No obstante, el portavoz 'popular' ha recalcado que es "importante" que el Gobierno de España tenga una coordinación con las comunidades autónomas, además de previsión y medios. "Porque si hay que acoger, tiene que estar todo acompañado", ha reconocido.

Por ello, Sánchez Juliá ha insistido en que la Junta de Extremadura va a cumplir con la ley y el PP se queda con lo que "se está consiguiendo". "El gobierno lo que tiene que hacer es construir y no destruir", ha dicho.

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha considerado la posición de Abascal como "otro pase del baile" y "otro pase del sainete" y ha recordado que Vox desde Madrid "ha amenazado muchas veces" a la Junta de Extremadura, aunque ha dicho que "amaga pero nunca golpea, amaga pero nunca da".

"A mí lo que me da pena es que el PP esté gobernando con esta gente que dice que no tenemos que proteger a menores de edad que están abandonando sus países porque viven en unas condiciones de vida miserables", ha dicho, además de criticar que Guardiola esté gobernando "gracias a los votos de estos cinco señores que deshumanizan la inmigración y que no quieren proteger a menores de edad".

"Ahora, si les soy sincera, no tengo ningún temor a que vuelva a ser una amenaza que no se va a ejecutar", ha sentenciado.