Vox incide en sus sospechas de fraude electoral: alega que el voto CERA es opaco y que el PSOE puede "dirigir" electores

Archivo - El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, atiende a los medios de comunicación. - Javier Cintas - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha insistido este miércoles en las sospechas de su formación sobre la posibilidad de que se produzca un supuesto fraude en las elecciones, alegando que el sistema para votar en el extranjero es "opaco" y que el PSOE puede "dirigir" los sufragios de electores nacionalizados a provincias donde lo necesite.

En una entrevista concedida a 'La mirada crítica' de 'Telecinco', recogida por Europa Press, Figaredo ha afirmado que los residentes en el extranjero reciben en casa las papeletas y la documentación electoral "sin acreditación previa", sin tener que presentar el DNI, y que pueden "rellenar la documentación y depositar el voto" en Correos, que gestionan las autoridades del país en cuestión.

Así, el también portavoz nacional de Vox en materia de Economía y Desregulación alega que el sistema es "opaco" porque "no se puede acreditar que el voto que se envía a un elector sea efectivamente emitido por ese elector y por supuesto que sea la voluntad de ese elector la que se refleje en el voto".

Además, una vez depositado el voto, justifica sus sospechas aduciendo que "no se puede acreditar la cadena de custodia" de los sufragios porque los gestionan funcionarios de otros países. "No es lo mismo un funcionario de Correos de España que de Cuba, de Bolivia o de Venezuela, que "no se sabe a qué intereses responden", sin dar más detalles.

CON ESTE SISTEMA NO ES FACTIBLE

Vox ha planteado privar a los españoles residentes en el extranjero de la posibilidad de ejercer el derecho al voto por correo, de manera que si quieren votar sólo puedan hacerlo directamente de forma presencial en los consulados o embajadas, aunque estén a cientos de kilómetros de distancia.

"Hasta que no haya un sistema que permita acreditar el voto y al votante, se debe suspender el voto CERA, no es factible", ha reiterado Figaredo.

Sobre el presunto fraude electoral que podría ampararse en la llamada 'Ley de Nietos', Figaredo ha incidido en que "con un puñado de votantes bien dirigidos" en determinadas provincias el PSOE puede conseguir escaños en liza. Denuncia que los nacionalizados podrán "elegir circunscripción" en la que votar. "No es que hagan falta millones de votos, con que se dirijan a una provincia es suficiente", ha justificado.