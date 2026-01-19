Vox mantiene sus actos pese al accidente y acusa a PSOE y PP de "eludir su responsabilidad tras el silencio"

Archivo - El portavoz Vox, José Antonio Fuster, durante una rueda de prensa. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha decidido mantener todos los actos que tenía previstos estos días, también en el marco de la campaña por las elecciones autonómicas de Aragón, pese al accidente ferroviario que ha costado la vida al menos a 39 personas en Adamuz (Córdoba) y ha acusado a PSOE y PP de "eludir responsabilidades" tras su "silencio".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, al ser preguntado sobre la decisión de socialistas y 'populares' de suspender sus actividades y hacer un parón en la campaña autonómica.

"Nosotros no vamos a dejar de trabajar ni un solo momento, ni un solo día. Lo que hagan los otros partidos --algunos nos dan la sensación de que quieren esconderse detrás de ese silencio para eludir responsabilidades-- nosotros no lo vamos a hacer", ha explicado Fúster.

Y es que, según la formación que lidera Santiago Abascal, continuar trabajando y cumpliendo con su "obligación" y su "responsabilidad" es la mejor manera de "homenajear a las víctimas" de una catástrofe que ha dejado, además, numerosos heridos de distinta consideración. "Por respeto a las víctimas, vamos a exigir responsabilidades", ha apostillado su portavoz.