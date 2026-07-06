Vox niega 'lawfare' en España y dice que Sánchez tarda en "desokupar" la Moncloa para no acabar en el banquillo

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha negado que en España exista 'lawfare' (utilización abusiva de la justicia con fines políticos) y cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se resiste a "desokupar" el Palacio de la Moncloa pese a los casos de corrupción que afectan a su entorno político y familiar porque sabe que cuando pierda el poder, acabará en el banquillo de los acusados.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política, el portavoz de Vox, José María Fúster, ha denunciado que cada semana la red de corrupción que rodea al Gobierno, que suma ya "121 imputados, 16 sumarios y peticiones de cárcel por más de 2.300 años", alcance una institución más, se cruza "una línea roja más".

En este caso se ha referido a la reciente imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en el 'caso Leire Díez'.

PIDE EL CESE DE LA DIRECTORA DE LA GUARDIA CIVIL Y EL DAO

"Presionar a la UCO desde el poder político en cualquier nación decente pues habría ocasionado una crisis de gobierno cuando no en una crisis de Estado, porque ya no solamente es un Gobierno investigado, sino que es un Gobierno que ataca a quienes le investigan", ha señalado, antes de pedir que se cese a la directora general de la Benemérita y al DAO, y que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparezca en el Congreso para dar cuenta de todos los detalles que rodean esta causa.

Con todo, Fúster ha censurado que, con todo lo acumulado con su mujer y su hermano, con sus exsecretarios de Organización y con la retahíla de ministros, altos cargos, empresas públicas y comisionistas presuntamente implicados en distintos casos de corrupción, Sánchez siga sin dimitir.

"Esto no es ya una sucesión de escándalos, sino un sistema mafioso y un sistema de okupación del poder y de uso partidistas de las instituciones", ha denunciado el dirigente de Vox, quien sostiene que si Sánchez se resiste de forma "desesperada" a seguir en el Palacio de la Moncloa es porque sabe que cuando lo abandone, "va a acabar en el banquillo de los acusados".

Por último, y preguntado por la encuesta que apunta a que una mayoría de españoles opina que hay 'lawfare' en España, Fúster ha negado que realmente existan tales prácticas, aunque admite que, después de escuchar al PSOE hablando todo el día de "lawfare" es lógico que la "matraca" se haya apoderado de "algunos" ciudadanos. A su juicio, lo que hay son instituciones "asaltadas por el sanchismo", entre las que ha señalado al Tribunal de Cuentas, al que acusa de acometer una persecución "inmisericorde" contra Vox.