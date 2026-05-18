Vox no aclara si pedirá entrar en el gobierno de Andalucía, pero insiste en que "condicionará" al PP

1088066.1.260.149.20260518130141 El secretario general de Vox, Ignacio Garriga - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha eludido este lunes aclarar si su formación pedirá entrar en el gobierno de Andalucía, pero ha insistido en que el resultado electoral les "capacita" para "condicionar un futuro ejecutivo del 'popular' Juanma Moreno.

Moreno perdió su mayoría absoluta el domingo, y dependerá de Vox, que ha ganado un escaño, para gobernar, como ha ocurrido en Extremadura, Aragón y Castilla y León en los comicios celebrados en los últimos meses.

En rueda de prensa en la sede nacional del partido, Garriga ha hecho hincapié en que el veredicto de las urnas "ha sido muy claro". "Los andaluces nos han otorgado la enorme responsabilidad de condicionar el gobierno de la Junta de Andalucía", ha apuntado, y ha garantizado que "harán valer" los apoyos de sus electores, con "responsabilidad, humildad y proporcionalidad".

No obstante, el dirigente de Vox ha rehusado reiteradamente esclarecer si la formación pedirá al PP integrarse en ejecutivos de coalición. "La responsabilidad no es hablar de como va a ser ese gobierno, pero sí qué va a hacer". Así, Garriga ha enumerado las líneas de interés de Vox, con especial interés en la prioridad nacional introducida ya en Extremadura, Aragón y próximamente en Castilla y León.

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