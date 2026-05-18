Gavira no concreta si Vox pedirá a Moreno entrar en Junta: "Tenemos mucha prisa por cambiar de rumbo en Andalucía"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, no se ha querido pronunciar este lunes sobre si su formación pedirá al PP-A entrar en el Gobierno andaluz como condición para apoyar la investidura de Juanma Moreno como presidente, y ha querido dejar claro que tienen muchísimas "prisas por cambiar de rumbo en Andalucía".

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Gavira, a la pregunta de si Vox pedirá al PP-A entrar en la Junta, ha señalado que hay "mucha gente que tiene prisa por repartirse los sillones y nosotros tenemos muchísima prisa por cambiar de rumbo en Andalucía".

"Cambiar de rumbo en las políticas que hay en Andalucía y eso es lo que lo que esperamos nosotros, que el Gobierno andaluz haya tomado nota y que escuche lo que nos han pedido los andaluces", ha añadido.

El candidato de Vox ha insistido en que "lo importante son las políticas" y ha considerado que el PP-A --que ganó las elecciones de este domingo, pero se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta-- "tiene que entenderse con nosotros" tras el mensaje lanzado por los andaluces en las urnas.

Sobre la "prioridad nacional", Gavira ha afirmado que Vox ha defendido que "los españoles seamos los primeros en las ayudas sociales y en la vivienda protegida", y ha reclamado modificar "los criterios y los requisitos" para priorizar a los nacionales.

Además, ha sostenido que Andalucía "ha tenido un problema grave" y que muchos andaluces "ya han estado en una situación de vulnerabilidad", por lo que "hay que ponerlos por delante".

"Queremos que haya más defensa del campo, que se bajen los impuestos y mejorar los servicios públicos, en definitiva, lo que estamos diciendo y poniendo encima de la mesa en todas estas regiones y esperamos que en Andalucía también es política de sentido común", ha señalado Gavira respecto a los pactos alcanzados por Vox con PP en Extremadura y Aragón.

Según ha recalcado, los andaluces han dicho a Moreno "que tiene que entenderse con nosotros como han hecho sus compañeros de Aragón, Extremadura y más pronto que tarde pasará en Castilla y León también". Ha apuntado que ya se verá quién es la persona de Vox que "lidera" las posibles negociaciones con el PP-A, tras ser cuestionado sobre si las asumirá el propio Santiago Abascal.

