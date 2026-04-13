Vox pedirá al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de inmigrantes

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios tras la reunión en Málaga del Comité Ejecutivo Nacional, el Comité de Acción Política y portavoces nacionales y regionales de Vox. A 9 de abril de 2026 en Málaga (Andalucía, España). El s - Álex Zea - Europa Press

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este lunes que su formación llevará al Tribunal Supremo la regularización extraordinaria de inmigrantes y solicitará su suspensión cautelar en cuanto sea aprobada por el Consejo de Ministros, lo que previsiblemente ocurrirá este martes.

En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Garriga se ha referido a esta medida gubernamental como otra forma de "corrupción" y se ha quejado de que se vaya a llevar a cabo mediante un "simple decreto".

"Mañana lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria. Mañana el Consejo de Ministros va a lanzar un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España. Y nosotros no nos vamos a quedar parados ante este enésima ataque al pueblo español", ha garantizado Garriga.