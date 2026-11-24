La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante el debate electoral organizado por RTVE de cara a las elecciones generales del 29N, a 23 de noviembre de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID), 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha pedido este lunes el voto para su partido en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a todos los españoles, independientemente de la formación política a la que hayan apoyado en anteriores comicios, porque considera que "España es mucho más grande que la división que quieren crear" desde los partidos de izquierdas e independentistas.

Durante su minuto final en el debate electoral de portavoces por Grupo propio en el Congreso, organizado por RTVE, Millán ha indicado que los españoles acudirán a las urnas preocupados por problemas como los salarios insuficientes, las dificultades para acceder a una vivienda o la imposibilidad de reunirse con sus hijos en Navidad. "Los españoles no nos piden milagros, nos piden sentido común", ha afirmado.

La dirigente de Vox ha asegurado que las soluciones a estos problemas no llegarán de quienes, a su juicio, los han provocado, y ha advertido de que "no son tiempos para la tibieza". En este sentido, ha planteado que los ciudadanos han elegir "entre un gobierno traidor o recuperar Ceuta", entre unas "fronteras destruidas" o ser "los primeros en su propia tierra"; y entre las ideologías "que lo han destruido todo" o una España "próspera y unida".

"Da igual a quién hayas votado antes, porque España es mucho más grande que la división que quieren crear entre nosotros", ha proclamado Millán, quien ha defendido que los españoles tienen "mucho por lo que luchar juntos".

Finalmente, la parlamentaria ha asegurado que su formación quiere servir a España "con honradez y sin complejos", más allá de las diferencias entre izquierda y derecha, y ha concluido su intervención solicitando expresamente el voto para Vox el próximo domingo.