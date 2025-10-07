Vox pide "no torpedear" la negociación para la paz en Gaza pilotada por Trump

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha reclamado este martes que "no se torpedee" la negociación entre Israel y Hamás para alcanzar un acuerdo de paz en Gaza que tutela el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Rodríguez de Millán ha trasladado su respaldo a la propuesta de Trump y cree que "lo acertado" es "no torpedear la negociación" para alcanzar esa paz "duradera y estable".

Para la portavoz parlamentaria, lo que "no es aceptable en ningún caso" es la postura del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "valerse de la causa palestina y de las víctimas de Gaza", a las que usa como "escudos humanos", para "tapar sus escándalos" de presunta corrupción.

Requerida por el voto de Vox a la convalidación del decreto del embargo de armas a Israel que se vota este martes en el Congreso, Rodríguez de Millán ha avanzado que será un 'no'. "Sánchez se está valiendo de esta causa para enarbolar una bandera (...) es una cortina de humo para desviar el foco mediático, comprometer la seguridad nacional y gastando los recursos de los españoles", ha zanjado.