Vox y el PP "intensificarán" las negociaciones de Extremadura y Aragón en los próximos días: "El tiempo apremia"

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox y el PP "intensificarán" las negociaciones para formar gobiernos de coalición en Extremadura y Aragón "en los próximos días", habida cuenta de que el calendario avanza y los plazos límite para cerrar el pacto se acercan. "El tiempo apremia", ha constatado el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

El 3 y el 4 de mayo --en plena campaña de las elecciones andaluzas-- termina el plazo previsto para cerrar un pacto de gobierno en Aragón y Extremadura, respectivamente. Si Vox y el PP no pactan para entonces, se disolverían las Cortes y se convocarían de nuevo elecciones.

"Intensificaremos las reuniones en los próximos días porque el tiempo apremia", ha dicho Garriga en rueda de prensa en la sede nacional de Vox, donde ha sugerido que los acuerdos en Extremadura y Aragón están próximos porque "el plazo legal (para formar gobiernos) expira pronto". No obstante, ha hecho hincapié en que las conversaciones van "por buen camino" y se desarrollan en un "buen clima".

AVISA: LOS ACUERDOS NO SERÁN "IDEALES"

Eso sí, ha vuelto a pedir a el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al secretario general 'popular', Miguel Tellado, que "no pongan palos en las ruedas" a los pactos. Además, ha reconocido que los acuerdos no serán "los ideales" para Vox, porque negocian en proporcionalidad a su fuerza en esas autonomías, pero Garriga se ha congratulado porque "van en la dirección correcta" respecto a los intereses de Vox y a lo que prometieron en las campañas electorales.

Vox y el PP comienzan a avanzar, después de meses de parálisis, y precisamente este lunes las partes han dado a conocer su acuerdo para la Mesa de las Cortes de Castilla y León: el PP cede la Vicepresidencia primera a Vox, que tendrá dos puestos y, aunque los 'populares' pierden su mayoría, presidirán el órgano.

El dirigente de Vox se ha congratulado por el acuerdo, que "impide que el PSOE tenga una representación destacada en la Mesa" y que "demuestra que hay una nueva sintonía y un nuevo marco de diálogo" con los barones 'populares'. "Intentamos restablecer esas confianzas truncadas", ha añadido. Así las cosas, Garriga ha indicado que el acuerdo en Castilla y León es el "preludio" de los futuros.