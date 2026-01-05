Vox pregunta al Gobierno si apoyará el "sufrimiento de los venezolanos" o respaldará la "restauración democrática"

Archivo - El coordinador jurídico de VOX, Jorge Buxadé, ofrece declaraciones a los medios el día que declaran testigos del 'caso Begoña', en los Juzgados de Plaza de Castilla por el ‘caso Begoña’, a 26 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación de Vox en Europa, Jorge Buxadé, ha preguntado al Gobierno si apoyará "el sufrimiento de los venezolanos" o respaldará la "restauración democrática" del país sudamericano, habida cuenta de la relación que mantiene con Delcy Rodríguez, que previsiblemente sucederá a Nicolás Maduro al frente de Venezuela.

En una entrevista en la 'La Hora de La 1', recogida por Europa Press, Buxadé ha puesto el foco en el vínculo de Rodríguez con el Gobierno y con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y ha asegurado que todos han "sostenido y ayudado" al Ejecutivo de Maduro, que ha tildado de "régimen narcoterrorista".

Así, considera que la dirigente venezolana y sus "cómplices" deben elegir si "continúan con el sufrimiento del pueblo venezolano o ayudar a la restauración de la democracia" en el país caribeño, aunque cree que el Ejecutivo "está perfectamente alineado con la continuidad de ese régimen". En cualquier caso, ha hecho hincapié en que el proceso de "liberación" de Venezuela "aún" no ha concluido.

LA VISITA DE DELCY RODRÍGUEZ A ESPAÑA

En este contexto, ha recordado la visita de Delcy Rodríguez a España y su interacción con el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. "Basta recordar el asunto de Barajas, las maletas, creo que eran 47 maletas, que no sabemos lo que había adentro", ha deslizado.

Buxadé opina que el Gobierno "tiene una responsabilidad clarísima" en el futuro de Venezuela y ha pedido que se libere a los presos políticos, que se convoquen elecciones "con libertad absoluta y limpieza", que los nueve millones de venezolanos "que han tenido que huir" puedan regresar a su país y que los responsables de la "tiranía" de Maduro respondan ante la Justicia.

Por otro lado, ha valorado que la detención del "dictador y tirano" Maduro por parte de Estados Unidos es "peligrosa" para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "La detención de Maduro para Sánchez y para su contexto es muchísimo más peligrosa que la detención del propio Santos Cerdán o José Luis Ábalos", ha indicado.