Vox reconoce que la derrota de Orban "no es una buena noticia" y la achaca a una campaña de Von der Leyen y el PP

Archivo - El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reconocido este lunes que la derrota de Viktor Orban en las elecciones de Hungría "no es una buena noticia", y la ha atribuido a una "brutal campaña" en su contra "protagonizada" por Ursula von der Leyen y "eurodiputados del PP y la izquierda".

Orban, aliado de Vox, perdió las elecciones húngaras del domingo frente al conservador Péter Magyar tras 16 años en el poder. En rueda de prensa en la sede nacional de Vox, Garriga ha responsabilizado a Von der Leyen y los eurodiputados 'populares' y socialistas por "exigir mayores sanciones y asfixia" para Hungría y las "amenazas veladas de expulsarle de la Unión Europea (UE)", lo que ha tenido "consecuencias".

Además, ha tildado de "revelador" que Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, George Soros y Barack Obama hayan coincidido en celebrar la derrota de Orban. Y, sobre las elecciones, ha destacado que las ha ganado la oposición a Orban, después de años de críticas sobre la falta de democracia y el Estado de Derecho en Hungría. En esta línea, ha dejado claro que Vox no cuestiona el resultado electoral húngaro.

Sobre un eventual efecto de la derrota de Orban en sus expectativas electorales o en sus alianzas internacionales, Garriga ha negado las dos interpretaciones. En este contexto, ha negado falta de "autonomía" de Vox frente a aliados como Donald Trump o Benjamin Netanyahu. "Solo nos debemos a los más de 70.000 afiliados", ha dicho, y lo demás le parecen "ganas de enredar el debate político".