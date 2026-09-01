Vox reta al PP a apoyar en el Senado la retirada del embajador español en Marruecos

Archivo - El senador de VOX, Ángel Pelayo Gordillo, durante una sesión plenaria, en el Senado, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los senadores de Vox han registrado una iniciativa en la Cámara Alta con la que buscan el apoyo de la mayoría absoluta del PP para instar al Gobierno a convocar a la embajadora de Marruecos en España y retirar al embajador español en Rabat en el caso de que el país vecino insista en sus pretensiones sobre Ceuta y Melilla.

Después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, exigiera suspender el Tratado de Amistad con Marruecos, la formación ha registrado en el Senado y en los Parlamentos autonómicos una moción con diez puntos "para reafirmar la soberanía española" de las ciudades autónomas y "las plazas españolas" en el norte de África.

En concreto, la iniciativa no legislativa insta al Gobierno a convocar a la embajadora de Marruecos, "al objeto de trasladar la queja correspondiente y reafirmar la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla".

"Del mismo modo, llamar a consultas al embajador de España en Marruecos; y en el caso de persistir la situación de invasión y de ataque a la soberanía nacional, así como las declaraciones de las autoridades marroquíes que atacan la integridad territorial de nuestro país, retirar al embajador de España en Rabat y expulsar al embajador de Marruecos en Madrid", añade la moción.

Asimismo, Vox reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que exija formalmente a Marruecos "una declaración pública, expresa e inequívoca" de respeto a la soberanía y la integridad territorial de España.

La iniciativa rechaza cualquier pretensión marroquí sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas, y establece que su soberanía "no es susceptible de negociación bilateral" ni puede formar parte de ningún proceso de diálogo para su eventual transferencia a Marruecos.

Vox también añade que "ningún interés económico y ninguna conveniencia diplomática pueden justificar la aceptación, el silencio o la ambigüedad del Gobierno de España frente a reivindicaciones extranjeras sobre una parte del territorio nacional".