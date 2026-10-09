Vox en el Senado pide a la Comisión de Venecia analizar si la 'ley de nietos' "altera" las garantías electorales

Archivo - La fachada del Senado tras el acto de Izado Solemne de la bandera de España, en la plaza de La Marina Española, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha solicitado al presidente del Senado que traslade a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, una petición para que examine si la aplicación de la 'ley de nietos' afecta a las garantías del censo electoral exterior y a la transparencia de los procesos electorales, ante la convocatoria anticipada de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

En el escrito, registrado este viernes ante la Mesa de la Diputación Permanente de la Cámara Alta, Vox pide un pronunciamiento "urgente" sobre la legalidad de los criterios utilizados para conceder la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, la fiabilidad del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y las reglas de asignación de estos nuevos electores a las circunscripciones provinciales.

La iniciativa se produce después de que el Tribunal Supremo (TS) suspendiera cautelarmente la inscripción en el CERA de quienes adquirieron la nacionalidad española de origen por esta vía, así como los efectos electorales de las inscripciones ya practicadas, hasta que dicte sentencia.

El Alto Tribunal apreció un peligro "fundado, real y serio" de alteración de la objetividad electoral y ordenó separar los expedientes de exilio real de los basados en meras presunciones administrativas.

Según los datos recogidos en el documento de la formación, a 1 de julio de 2026 figuraban en el CERA 2.736.522 electores, frente a los 2.328.260 registrados en las elecciones generales de 2023, lo que supone un incremento de 408.262 personas.

Ante esto, Vox solicita que la Comisión de Venecia examine qué mecanismos de "transparencia, verificación y control independiente" deben aplicarse ante un aumento de esta magnitud y qué información deben conocer las autoridades electorales y los actores políticos sobre el origen de las nuevas altas.