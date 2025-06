Vox sugiere que el PP no presenta una moción de censura porque no tiene proyecto de país

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha sugerido este lunes que el PP no quiere presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez porque no tiene proyecto de país que mostrar a los ciudadanos y no cree que promoverla y no ganarla sea ofrecer un "balón de oxígeno" al presidente.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se puso a disposición de los socios parlamentarios habituales del Gobierno para respaldar una moción de censura la semana pasada, al conocerse nuevas informaciones sobre la presunta corrupción que afectaría al entorno de Sánchez.

Vox, que ya ha presentado dos contra Sánchez y actualmente no puede hacerlo por no tener los diputados suficientes, recrimina al PP que no la impulse. De su lado, los 'populares' alegan que no dan los números y que perderla reforzaría al jefe del Ejecutivo.

En rueda de prensa desde la sede nacional, Fúster ha defendido la pertinencia de esta herramienta parlamentaria para trasladar a los ciudadanos que la situación actual es "inaguantable" y decirles que "hasta aquí hemos llegado" y ofrecer un nuevo proyecto de país.

"Ahora, lo que no sabemos es si el PP no quiere presentarla porque no tiene un proyecto de nación", ha dicho Fúster. También ha sostenido que una moción "obliga a retratarse" al resto de partidos. Por lo tanto, Vox cree que "la prioridad" del PP "no es frenar a Sánchez, sino que parezca que lo hace". "La frase que debería decir el PP es 'hasta aquí hemos llegado'", ha rematado el portavoz nacional de Vox.