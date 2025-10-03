Vox tilda al PSOE de "banda" y avisa de que ninguna cortina de humo tapará el informe de la UCO contra Ábalos

Archivo - El exministro José Luis Ábalos durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha advertido este viernes de que ninguna cortina de humo tapará las revelaciones contenidas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que entre otras cosas revela pagos en efectivo del PSOE, al que la formación de Santiago Abascal ha tildado de "banda".

"Ninguna de sus cortinas de humo tapará que este es el Gobierno más corrupto de la historia", ha dicho Vox a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter), donde también ha aprovechado para arremeter contra la alianza bipartidista que, según denuncian, mantienen socialistas y 'populares'. "Es con este vomitivo partido con el que pacta y pactará el PP", han afirmado.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha afirmado que "el PSOE es lo que siempre ha sido: una banda". En la citada red social, ha compartido una imagen del sobre lleno de dinero con el logo del PSOE y a nombre de Ábalos.

"Por no perdonar no perdonan ni el euro que se asoma", ha añadido, en alusión a una moneda de un euro que se ve en la parte transparente del sobre. "Hasta el último céntimo nos saquean", ha zanjado la portavoz parlamentaria.