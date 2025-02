Vox ve a Karla Sofía Gascón como víctima de una "política cancelación" que también llega hasta las instituciones

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, considera que la actriz Karla Sofía Gascón, es una víctima de la "política de la cancelación", una práctica que según ha denunciado ha llegado hasta las instituciones, donde hay personas con "miedo" a expresarse para no salirse de lo "políticamente correcto".

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la sede nacional del partido al hilo de que Gascón, primera intérprete trans que opta al Óscar a la Mejor Actriz protagonista, haya sido apartada de la promoción de su película 'Emilia Pérez' en Hollywood y no asistiera tampoco a la gala de los Goya, tras salir a la luz varios tuits antiguos suyos con mensajes xenófobos.

Para Fúster, Gascón se ha topado con esa política que "cancela" a quien no dice lo "políticamente correcto" y con la que "tienen que vivir millones de personas". A su juicio, esto se ha trasladado también a las instituciones, donde quienes "no comparten" esa visión supuestamente correcta "no pueden decir nada por miedo".

"Ahora mismo hay un chaval por ahí, que va a ser uno de los mejores actores españoles revelación dentro de diez años, que está diciendo: jo, yo quiero ir por ahí, pero no puedo hacer más que tuitear lo que ellos querrían que yo tuiteara porque si no, no llegaré a nada", ha ilustrado Fúster.