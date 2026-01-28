Yolanda Díaz cree que la renuncia de Ábalos llega "tarde" y reprocha a Feijóo que "permita" a Mazón conservar su escaño

Archivo - El exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y presidente de la Comisión de Interior, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una sesión plenaria, en el Cong - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que la renuncia al acta del exministro y diputado socialista José Luis Ábalos es "lo que tiene que hacer", aunque considera que "llega tarde"; al tiempo que ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "permita" que el expresidente valenciano, Carlos Mazón, mantenga su escaño en el Parlamento autonómico.

"Bueno, pues creo que hace lo que tiene que hacer, lo que tenía que haber hecho antes porque una persona en esta situación procesal, lo sigo opinando, no puede representar a la ciudadanía --ha reiterado ha reiterado en una entrevista en 'TVE' recogida por Europa Press--. Creo que llega tarde".

La también ministra de Trabajo ha subrayado que "una cosa es la responsabilidad política y otra es la responsabilidad penal" y ha defendido que, "más allá del derecho que tiene cada ciudadano a defenderse y por supuesto la presunción de inocencia en todos los casos, hay responsabilidad que tiene que ver con la cosa pública".

LA RESPONSABILIDAD DE MAZÓN

Díaz ha equiparado la posición del hasta ahora diputado socialista --encarcelado preventivamente por presunto cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal-- con el caso de Carlos Mazón, que dimitió hace dos meses por su gestión de la dana de octubre de 2024 y que, de momento, no está imputado en el proceso judicial que investiga las responsabilidades por la tragedia.

La dirigente de Sumar ha criticado que el expresidente siga manteniendo el acta de diputado en el Parlamento valenciano y ha criticado a Feijóo por "permitir que siga representando a los valencianos" tras "una gestión más que cuestionable".

"Llevamos pidiendo que el señor Mazón y otras personas en estas características abandonen la vida pública. Insisto, responsabilidad política y responsabilidad penal. ¿Por qué razón el señor Alberto Núñez Feijóo le pide que deje de ser presidente de la Generalitat a día de hoy? Y le permite una situación privilegiada con un premio económico y demás para representar a los valencianos y a las valencianas al señor Mazón. Pues no lo comparto. Ya está", ha concluido Díaz.