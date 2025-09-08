Yolanda Díaz defiende que el veto de Israel a ella y a Sira Rego justifica romper relaciones con el país

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participan en el acto "Juventud - Precariedad", en el Auditorio Espacio Fundae, a 23 de mayo de 2025, en Madrid (E - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

"Se justifica más que nunca", insiste la vicepresidenta segunda para apelar a la retirada de la embajadora española en Tel Aviv

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha llamado a romper relaciones con Israel tras la decisión del Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu de vetarla a ella y a la ministra de Juventud, Sira Rego, al país hebreo en respuesta al paquete de medidas del Ejecutivo español ante el "genocidio" del pueblo palestino.

"Hoy (Benjamin) Netanyahu ha tomado medidas contra la ministra Sira Rego y contra mí misma, impidiéndonos la entrada en Israel. Se justifica más que nunca romper relaciones con el régimen de Netanyahu", ha manifestado durante una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press.

La también titular de Trabajo ha manifestado que el plan de medidas contra Israel anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un paso importante, como formalizar el embargo de compraventa de armas con el país decreto con carácter inmediato y mediante la vía de decreto ley.

Eso sí, ha apostillado que Sumar va a seguir presionando para conseguir la retirada de la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Solomon.

Al respecto, ha confrontado que España llamó a consultas al embajador español en Argentina tras los ataques del presidente del país sudamericano, Javier Milei, contra el Ejecutivo, un asunto que es menor frente al "auténtico genocidio" que sufren los palestinos.

"Están matando a los niños y las niñas palestinas, están utilizando el hambre como un arma de guerra, lo hemos hecho con Argentina por una cosa muy menor, no lo hacemos con el régimen de Netanyahu. Bueno, pues esta es la medida en la que seguiremos trabajando desde Sumar", ha apostillado.

También ha reprendido a algunos cargos del PP, como la vicesecretaria Cuca Gamarra, que calificaba de "cortina de humo" el plan de medidas contra Israel. Así, ha acusado a los populares de transformarse en una formación que "no defiende la legalidad internacional" y "no condena la masacre en Gaza". "Estamos ante un PP para el que los derechos humanos son relativizables", ha apostillado.

SUMAR RESPONDE A ISRAEL: "LADRAN, LUEGO CABALGAMOS"

Por su parte y en rueda de prensa este lunes la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha resaltado que la respuesta de Israel, vetando la entrada del país a Díaz y a Rego, es un mero intento de "amedrentar" a quienes están denunciando este genocidio.

"Es totalmente intolerable", ha apostillado Hernández quien ha expresado que la reacción del Gobierno "ultra" de Netanyahu confirma que van en el "buen camino". "Ladran, luego cabalgamos", ha lanzado.

A su vez, la dirigente de Sumar ha declarado que siguen reafirmándose en que es "absolutamente inaceptable mantener relaciones con un Estado que comete un genocidio" y, en consecuencia, insisten en exigir la retirada inmetiada de la embajadora española en Tel Aviv.

Por otro lado, ha saludado el paquete de medidas anunciado por Sánchez, que recogen diversas propuestas que Sumar había puesto sobre la mesa y que han visto la luz tras intensas negociaciones con el PSOE dentro del Ejecutivo.

"Hoy hemos logrado que, efectivamente, se implementen y se hagan realidad algunas de las medidas que estábamos reclamando. En este sentido, creemos que España abre y marca el camino de la dignidad y de la esperanza. La Unión Europea debería seguir estos pasos. Debería seguir estos pasos para acabar con el genocidio y para acabar con el apartheid israelí", ha reivindicado.

También ha atribuido estas medidas a la presión y la movilización social, dado que sin ese empuje estas iniciativas del Gobierno "no habrían sido posibles".

UCRANIA

Por otro lado, Díaz también se ha referido a la situación en Ucrania y ha lamentado que con la llegada de Donald Trump a la presidenta de Estados Unidos se ha dado un cambio de política, que a su juicio favorece al presidente ruso Vladimir Putin, que es el "agresor" a su país vecino.

De esta forma, ha exhortado a que la UE tenga un papel principal en todas las conversaciones que se desplieguen entre Ucrania y Rusia para tratar de terminar con la guerra