Yolanda Díaz dice que no se planteó salir del Gobierno tras el caso Cerdán y defiende que Sánchez "es un hombre limpio"

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha admitido que no se planteó abandonar el Gobierno tras salir a la luz la implicación del ex 'número tres' del PSOE Santos Cerdán en el presunto cobro de mordidas ilegales, a la vez que ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es un hombre limpio".

"Si me permiten, nosotros no trabajamos en esta coyuntura", ha respondido al ser preguntada en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, sobre si se planteó en algún momento que Sumar saliera del Ejecutivo tras desvelarse el supuesto caso de fraude en la adjudicación de contratos de obra pública en la que está señalado el ex secretario de Organización socialista.

A renglón seguido, Díaz ha reivindicado que su formación fue "la primera" en exigir responsabilidades al PSOE, pidiendo el "cese fulminante" de Cerdán, y reclamando que se actuara poniendo sobre la mesa "medidas de regeneración democrática" y anticorrupción que, finalmente, se han reflejado en el documento con 15 medidas presentado por Sánchez en el Congreso la semana pasada.

Sobre esa comparecencia la ministra de Sumar ha recordado que le dijo a Sánchez "ante toda España" que él es "una persona absolutamente limpia y no es corrupta", aunque no ha querido poner la mano en el fuego por el resto de miembros del Ejecutivo.

"Yo creo que en la vida hay que ser prudente. Por tanto, a mí a veces me hacen preguntas y me dicen que es que 'no contesta'. Es que cuando me dicen, '¿usted mete la mano en el fuego?' Nunca digo nada porque en la vida (...) es mejor no meter la mano", ha añadido, para después afirmar que no sabe hasta dónde llega el alcance de esta trama.