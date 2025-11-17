Yolanda Díaz exige a Mazón que deje su escaño: "Cada día que pasa sin renunciar a su acta, humilla a las víctimas"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, comparece ante la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 6 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido al presidente de la Comunidad Valenciana en funciones, Carlos Mazón, que deje su acta de diputado autonómico dado que cada día que mantiene su escaño "humilla a las víctimas".

"Cada día que pasas sin que el señor Mazón deje el acta de diputado, es un día más que humillas a las víctimas. Vuelvo a exigir que el señor Mazón abandone la vida pública española y que deje el acta de diputado", ha lanzado en declaraciones a los medios en el marco de las jornadas 'Metafuturo', organizadas por 'Atresmedia'.

Precisamente Mazón está compareciendo este lunes en la comisión de investigación sobre la gestión de la dana en el Congreso de los Diputados.

Por otro lado, ha aseverado que se abre la negociación entre los dos socios de Gobierno de cara a los futuros Presupuestos Generales del Estado (PGE), que deben ser expansivos, generadores de empleo y orientados a reducir la desigualdad en España.

Esa negociación entre PSOE y Sumar tiene como primer hito el techo de gasto y luego, cuando haya consenso en el seno del Gobierno sobre las futuras cuentas públicas, se abrirá las conversaciones con los grupos parlamentarios.

De esta forma, Díaz se ha mostrado convencido de que los PGE van a cambiar "la vida" de la gente y por eso pide a los grupos de la oposición "altura de miras" y que negocien con el Gobierno.