Yolanda Díaz exige medidas urgentes contra la corrupción y sus "golfos", "venga de donde venga"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha urgido a tomar medidas para acabar de una vez contra la "corrupción" y los "golfos que la practican venga de "un partido u otro", en alusión implícita a PSOE y PP.

"La corrupción es un gravísimo problema en nuestro país y hay que acabar con ella, venga de donde venga, venga del Ministerio de Transporte o venga de la Diputación de Almería, venga de un partido o venga de otro", ha exclamado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

De esta forma se ha pronunciado con el telón de fondo del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presuntas mordidas que habría percibido el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el marco de la 'trama Koldo', así como la detención del presidente de la Diputación de Almería, , Javier Aureliano García (PP), y el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez (PP), por presuntas irregularidades en contratos.

ACUSA AL PP DE TUMBAR MEDIDAS COMO LA AGENCIA ANTICORRUPCIÓN

Yolanda Díaz ha reivindicado que en julio el PSOE y Sumar pactaron un paquete de medidas de regeneración y ha acusado al PP de "tumbar" iniciativas de dicho plan, como su voto en contra de la proposición de ley para crear una oficina de prevención de la corrupción en España.

"¡Basta ya! La actuación tiene que ser contra todos los golfos que haya en política, vengan de donde vengan. Por tanto, le pido al PP que se ponga manos a la obra y deje de una vez por todas toda esa agenda (anticorrupción) vea la luz", ha exigido para afear que el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, y sus diputados impidieron tomar en consideración la propuesta de articular una agencia anticorrupción.

La también ministra de Trabajo ha reiterado el compromiso de Sumar de aplicar "tolerancia cero" contra la corrupción y que el Gobierno reaccionó ante el caso Koldo con un debate serio y un plan contundente ante presuntas irregularidades, aparte de volcarse con dar un "giro social" a la legislatura. De esta forma, ha vuelto a culpar al PP de que ese paquete de regeneración no salga adelante.

Finalmente, ha lamentado que "siempre hay unos corruptores de los que nunca se habla" en estas tramas y ha sentenciado que la corrupción en España tiene un impacto económico de más de 68.000 millones por los casos que salpicaron al PP durante su etapa en el Gobierno.