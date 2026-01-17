Yolanda Díaz pide prohibir Grok y legislar para proteger los datos personales de los europeos de Estados Unidos

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abogado este sábado por prohibir Grok, la inteligencia artificial de X, ha llamado a la Unión Europea a legislar para proteger nuestros datos personales de las grandes empresas y el Gobierno estadounidense y ha defendido cambios legislativos para incrementar el control sobre las plataformas de distribución y llevarlas a los tribunales cuando incumplan la ley.

Así lo ha dicho durante su participación en un foro titulado 'Las buenas políticas son posibles' en el marco del Käänne Festival que tiene lugar en la capital finlandesa, Helsinki.

"Creo que hay que prohibir Grok, hay que prohibir lo que está pasando hoy con nuestros datos y hay que legislar en el seno de la Unión Europea sobre los algoritmos", ha remarcado, antes de denunciar que existe "competencia desleal" de las empresas norteamericanas respecto de las europeas, pero que "lo más grave" es que "están hackeando" los datos de la vida privada de los ciudadanos.

Según la vicepresidenta, ha llegado el momento de decirle a las empresas multinacionales de distribución en plataformas digitales: "Voy a ir a por ti, y si tengo que cambiar el Código Penal para sentarte en un juzgado y para que cumplas la ley lo voy a hacer".

"Es decir, se acabó esto de que vayan a los ministerios a decir cómo hay que hacer las normas o a presionar para que no se hagan de una determinada manera", ha apostillado, antes de apuntar que a su ministerio no van porque "saben exactamente lo que se van a encontrar".

DECISIÓN DE UBER EATS

En este punto, la máxima representante de Sumar en el Gobierno ha presumido de que esta misma semana Uber Eats ha anunciado que va a dejar de trabajar con autónomos tras la amenaza de Trabajo de llevarla a los tribunales por incumplir la 'Ley Rider'.

Díaz ha alertado de que, desde que tomó posesión el presidente estadounidense, Donald Trump, se rodeó de "los grandes CEOs de las Big Tech" porque "están decididos" a "concentrar el poder en muy pocas manos", las de "oligarcas tecnológicos que no pagan impuestos" y "concentran antidemocráticamente todos los datos sobre nuestras vidas".

En este contexto, ha avisado a la Unión Europea de que, en su afán de "no molestar" está cayendo en el "grave error" de no legislar frente a las "ofensivas fiscales y las políticas de defensa" de Estados Unidos.

"Lo que está pasando en Venezuela, con intervenciones ilegítimas puede pasar tranquilamente en próximos procesos electorales. Por tanto, la estrategia de la Comisión Europea de no molestar es un estrepitoso error", ha incidido.

Según Díaz, Trump y las fuerzas de extrema derecha del mundo "van a por los derechos laborales" porque necesitan empobrecer a los ciudadanos para convertirlos en "siervos". "Y nosotros somos ciudadanos y ciudadanas con derechos, no somos siervos y no sostenemos relaciones de vasallaje ni con Trump ni con nadie en el mundo".

DAR ESPERANZA A LA CIUDADANÍA

En este contexto, ha llamado a tejer una UE "fuerte" que "dé esperanza" a la ciudadanía y permita "ganar a las fuerzas del odio". "Si no le damos esperanza a la ciudadanía la desafección será mayúscula y la extrema derecha acabará absolutamente con todo", ha avisado.

Tras señalar que Trump "no es un idiota ni está loco", le ha acusado de haber "dictado un estado de excepción mundial" y, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hacer "lo que le da la gana con la legislación mundial". "Tenemos que hablar claro a nuestros pueblos y decirles que no mandan ellos y que nos vamos a organizar para ganarles", ha enfatizado.

Por último, Díaz ha sacado pecho de las políticas laborales aplicadas en España y de que ha tenido que batallar más dentro del Gobierno que fuera para poder aprobarlas. "La mayor oposición que tuve yo en todas las iniciativas de las que hoy presume mi presidente, fue por parte del PSOE", ha dicho, relatando que, por ejemplo, la subida del SMI provocó una "batalla campal" dentro del Ejecutivo y la reforma laboral "casi lo quiebra radicalmente".