Yolanda Díaz respalda que Peramato dicte la petición de pena sobre Aldama y recuerda que Torres-Dulce también lo hizo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respaldado hoy que la fiscal general, Teresa Peramato, dicte al fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, la pena que tiene que pedir contra el empresario Víctor de Aldama en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo, por la compra presuntamente fraudulenta de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, por la que se le juzga a él, al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García.

Así se ha pronunciado esta mañana durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que se ha referido a las informaciones publicadas hoy por varios medios de comunicación en las que se afirma que la fiscal general ha impedido que Alejandro Luzón rebajara la petición de pena para Aldama por haber colaborado con la justicia.

Según Yolanda Díaz hay que "respetar a las instituciones" y no mancillarlas con las críticas, ya que para ella, "queda claro cómo se regula" el Ministerio Fiscal y su estatuto y ha reclamado "separación de poderes absoluta".

De hecho, ha alegado, ante la afirmación de que no hay precedentes sobre esta orden de la fiscal general al fiscal jefe anticorrupción, que sí hubo precedentes con el que fuera fiscal general Eduardo Torres-Dulce, en referencia al 'caso Faisán', aunque sin citar el asunto. "Hizo exactamente lo mismo", ha exclamado.

En el citado 'caso Faisán' se juzgó a dos policías, uno de ellos el que fuera jefe superior de Policía del País Vasco, por haber dado un 'chivatazo' en el bar Faisán de Irún de que iba a haber una operación contra la red de extorsión de ETA.

En aquel momento, Torres-Dulce pidió al fiscal del caso, Carlos Bautista, que acusara a los agentes de un delito de colaboración con organización terrorista. Pero este no era el criterio de Bautista y aunque en el escrito de acusación lo pidió, advirtió que no lo iba a defender. Algo que finalmente Torres-Dulce aceptó a pesar de que mantuvo su orden.

La vicepresidenta del Gobierno ha alegado que es "absolutamente normal" que la Fiscal General de la orden de la petición de penas. "Todas las reuniones de las que están hablando es el procedimiento ordinario de la Fiscalía General del Estado", ha argumentado antes de criticar que se estén haciendo "juicios de valor" contra los "profesionales de la justicia".

En su opinión, los fiscales "no están ejerciendo de ningún partido político" y cree que las acusaciones que se están produciendo contra Peramato no le hacen bien a España: "Me parece un error".

Dicho esto, se ha mostrado contraria a que se rebajen las penas "al corruptor", en este caso a Víctor de Aldama. "No lo puedo comprender", ha exclamado la titular de Trabajo por entender que "la corrupción es muy grave en nuestro país".

En su opinión, hay que tomar medidas al respecto y ha recordado que Sumar ya propuso crear una Agencia de Prevención de la Corrupción, pero no salió adelante por que "las tres derechas la tumbaron".