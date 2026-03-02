Zapatero comparece en la 'comisión Koldo' del Senado en plena campaña de las elecciones de CyL

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero interviene durante la presentación del libro 'Las huellas de la Transición. 50 años de cambio y conflicto en democracia', en el Ateneo de Madrid, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' acogerá este lunes, en plena campaña de las elecciones de Castilla y León, la comparecencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que el PP le vincula con "el dudoso rescate de la aerolínea Plus Ultra".

"Está de sospechas de corrupción hasta las cejas", proclama el PP antes de esta comparecencia del expresidente socialista, que tendrá que someterse a las preguntas de los grupos del Senado este lunes a partir de las 9.30 horas.

Los 'populares' justifican la citación de Zapatero en que "tendrá que dar la cara" en el Senado por su "vinculación con el dudoso rescate de la aerolínea Plus Ultra". El expresidente comparecerá justo en el inicio de la campaña de las elecciones de Castilla y León, que se celebrarán el próximo 15 de marzo.

"La huida de Zapatero ha llegado a su fin", añade la portavoz 'popular', Alicia García, advirtiendo de que el expresidente del Gobierno "tendrá la obligación legal de decir la verdad, responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus favores a la narco dictadura de Maduro, y por el botín que pudieron obtener Sánchez y el PSOE por ello".

OFENSIVA PARA ACORRALAR

García anunció una "ofensiva parlamentaria para acorralar" al expresidente del Gobierno en el seno de la comisión de investigación del caso Koldo. En concreto, explicó que, en el ámbito de dicha comisión, han pedido las declaraciones de IRPF desde que el socialista fue presidente, su declaración de bienes y propiedades, tanto en España como en el extranjero, y copia de las comunicaciones con las autoridades venezolanas por el rescate de la compañía Plus Ultra, con el objetivo de que "no pueda esconder la verdad de sus negocietes".

Además, García, en unas declaraciones remitidas a los medios, recordó que el expresidente en su comparecencia de este lunes en el Senado "tiene dos opciones": "O decir la verdad y explicar qué ha obtenido con el dinero de todos los españoles y cuáles han sido sus vínculos con el régimen de Maduro, o hacer un Pedro Sánchez, un 'no me consta', evasivas, silencio y escapar de la verdad".

Al hilo, afirmó que el expresidente "presionó a Sánchez para que este aprobara el rescatase de Plus Ultra", para luego asegurar que "Julito, el amigo y pagador de Zapatero, cobró una comisión por el rescate". "Después, este empresario habría devuelto el favor a Zapatero pagándole por falsas asesorías", relató García, quien sentencia que este es "el círculo vicioso de la corrupción".