Zapatero cree que la amnistía ya debería ser "efectiva" y habrá reunión Sánchez-Puigdemont

Se ofrece para convencer al líder de Junts de que apruebe los Presupuestos de 2026: "Si me piden hacerlo, lo haré"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero piensa que se producirá una reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez y el líder de Junts, Carles Puigdemont, antes de que termine la legislatura, cuando la amnistía sea "efectiva en todos sus términos" algo que, a su juicio, ya debería haber ocurrido.

Además, se ha ofrecido a intermediar con el líder de Junts y tratar que apoyen los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2026: "Si me piden hacerlo, lo haré", ha asegurado.

"Yo pienso que el momento en que la amnistía sea efectiva en todos sus términos, que, en mi opinión, con el respeto a todos los tribunales, ya debería haberlo sido, pues sí, es una hipótesis", ha indicado este miércoles en una entrevista en 'la Sexta', recogida por Europa Press.

No obstante, ha asegurado que no ha hablado sobre este encuentro ni con Puigdemont ni con Sánchez y ha apostillado que solo habla con el jefe del Ejecutivo "cada cierto tiempo". "A veces oigo y leo cosas que me sorprenden", se ha quejado.

SÁNCHEZ YA ABRIÓ LA PUERTA A LA REUNIÓN

El propio Sánchez ya se ha mostrado partidario de reunirse con Puigdemont una vez que se apruebe la amnistía, toda vez que este permanece huido de la Justicia y reside en Waterloo (Bélgica) desde el año 2017 cuando se llevó a cabo la declaración de independencia de Cataluña.

La última vez que hizo referencia a esta reunión, el pasado mes de diciembre en un encuentro con periodistas en Moncloa, insistió en que era partidario de llevarla a cabo, "por coherencia", una vez que han impulsado una ley de amnistía a los implicados en el proceso independentista con la que pretenden pasar página.

En ese sentido señaló que no tendrá problema en reunirse con Puigdemont y también con el líder de ERC, Oriol Junqueras, que pasó varios años en prisión tras ser condenado por el procès. No obstante, dejó claro que por el momento esos encuentros no están previstos en la agenda.

APOYO DE JUNTS A PGE

Por otro lado, Zapatero ha sido interrogado sobre si Sánchez llevará al Congreso un proyecto de PGE para este año 2025, a lo que el expresidente ha respondido que es un asunto que no forma parte de su negociado.

A renglón seguido, sobre si parte de sus tareas consiste en convencer a Puigdemont para que apoye al Gobierno y respalde las Cuentas Generales del próximo 2026, se ha mostrado dispuesto a contribuir. "Si me piden hacerlo lo haré", ha asegurado.

En todo caso, dice que la actual legislatura está funcionando bien y así lo demuestran los datos económicos, sociales y de empleo, que son "brillantes".