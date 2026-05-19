Zapatero, imputado tras protagonizar al menos siete actos en la campaña de las andaluzas, uno de ellos con Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (3d), junto al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (2i) y la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en Cártama - Álex Zea - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por la Audiencia Nacional justo después de la celebración de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en cuya campaña electoral ha tenido gran protagonismo para apoyar a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, con la participación en al menos 7 actos de campaña y precampaña. Se trata de una presencia mayor que la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien coincidió en el acto inaugural de campaña el 1 de mayo en Cártama (Málaga).

La figura de Rodríguez Zapatero emergió, como gran activo del PSOE para movilizar al electorado socialista, a raíz de la campaña electoral de las elecciones generales de julio de 2023. Desde entonces, los socialistas han contado con él en numerosas ocasiones, aunque no en los comicios de Aragón.

En Extremadura no protagonizó mítines de campaña, pero sí un acto de precamapañ el 28 de noviembre en Llerena (Badajoz), arropando al entonces candidato socialista de cara a la cita con las urnas de diciembre, Miguel Ángel Gallardo.

Además, estuvo en Mérida en la inauguración del 16 Congreso Extraordinario que se celebró después de los comicios regionales, tras la dimisión del candidato del PSOE, en el que salió elegido Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo secretario general del PSOE extremeño.

También estuvo presente en marzo algunos actos de las elecciones de Castilla y León para apoyar al candidato del PSOE, Carlos Martínez, con un mitin en León y en el acto de cierre de campaña en Valladolid, en el que también estuvieron presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

AL MENOS SIETE ACTOS EN LA CAMPAÑA ANDALUZA

En la campaña andaluza Zapatero ha participado en hasta siete actos. El dirigente socialista acompañó a la exministra Montero el día 1 de mayo en el primer mitin de la campaña, celebrado en Cártama (Málaga), donde también estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Posteriormente, el día 5 de mayo, Zapatero acudió hasta Huelva para respaldar a Montero, y el día 14 hizo lo propio en Cádiz.

Además, el expresidente también ha tenido protagonismo en solitario durante la campaña por las elecciones del 17M. En este sentido, Rodríguez Zapatero mantuvo el día 6 de mayo un encuentro con periodistas en Huelva, el 7 de mayo celebró un mitin sin Montero en Almería capital Y el 15 de mayo, el último día de campaña, participó del mismo modo en un mitin en Motril (Granada).

Previamente, durante la precampaña electoral, el día 23 de abril José Luis Rodríguez Zapatero participó junto a la candidata socialista en un acto en Jaén.

La presencia del expresidente del Gobierno en la campaña de los comicios andaluces ha sido casi más notoria que la del actual líder socialista, Pedro Sánchez. Frente a las siete apariciones de Zapatero para apoyar a Montero, el presidente del Gobierno ha presenciado solo 6 actos, cuatro de ellos en campaña y dos en precampaña.

Este martes, dos días después de la celebración de las elecciones andaluzas, la Audiencia Nacional ha notificado la imputación del socialista por un presunto delito de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental en el caso 'Plus Ultra'.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' considera al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Según el juez instructor del caso, se habrían utilizado sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

No obstante, el PSOE ha salido en su defensa alegando la "presunción de inocencia" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y echando en cara a la derecha y la ultraderecha que nunca le hayan perdonado por los avances sociales que logró mientras gobernaba.

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la "presunción de inocencia" del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero a la vez que ha revindicado las actuaciones y procedimientos "pulcros y transparentes" en préstamos durante la pandemia como el de Plus Ultra: "Salvaron empresas y empleos".

Tras la rueda posterior al Consejo de Ministros, Elma Saiz ha dicho que afrontan esta imputación de Zapatero "desde la tranquilidad, la confianza, la prudencia y el respeto a la Justicia".