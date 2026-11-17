Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostiene un papel con un mensaje de Hugo 'El Pollo' Carvajal durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madri - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha propuesto a un experto en diamantes y una profesora de Estudios de Gemología de la Universidad de Valencia como peritos para realizar un tercer informe pericial sobre el valor de las joyas intervenidas por la Policía Nacional en su despacho, y por las que el juez del 'caso Plus Ultra' le imputó por presuntos delitos fiscal y de contrabando.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del expresidente, Víctor Moreno, pide que se designe a los peritos David Mellado, tasador de joyas, gemólogo y experto en diamantes, y a Rosa Moreno, gemóloga, tasadora de alhajas y profesora en los Estudios de Gemología de la Universidad de Valencia, de cara a elaborar "una pericial contradictoria" que contribuya a "un mejor esclarecimiento de los hechos".

Por ello, Moreno pide que el juez ordene a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que ponga las piezas intervenidas a disposición de dichos peritos, en el momento y lugar que el tribunal determine y con las prevenciones que considere necesario establecer, "permitiendo la toma de fotografías, mediciones y ensayos no destructivos".

Las joyas de Zapatero arrojaron un valor de 1,3 millones de euros en un primer informe pericial elaborado por la joyería Ansorena. Más tarde, en una segunda tasación que llevó a cabo la joyería Yanes, las piezas halladas en el despacho del expresidente fueron valoradas en algo más de un millón de euros.

Ahora, la pericial encargada por Zapatero no sólo examinará el valor de las joyas, sino que también se centrará en "el método con el que el informe de Yanes obtiene el valor de reposición y la razonabilidad de la valoración obtenida, realizando su propia valoración atendiendo a la metodología seguida por Yanes, en caso de resultar discrepante", según el escrito.

"Asimismo, estimarán el valor de fabricación, el valor de mercado, el valor comercial minorista y el valor de mercado secundario de las piezas intervenidas", indica el letrado del expresidente socialista, que destaca que en el caso de que las conclusiones de los peritos sean "discrepantes" con las conclusiones de Yanes, "analizarán los motivos por los que pueda haberse producido esa discrepancia" y si han detectado algún error.

INCORPORAR LOS DATOS DEL ANÁLISIS DE METAL

Asimismo, en otro informe al que ha accedido esta agencia de noticias, el abogado del expresidente socialista solicita que el juez requiera a la joyería Yanes los informes de los que procedan los datos de análisis del metal recogidos en su propio informe pericial.

También pide incorporar las actas de entrega y devolución de las piezas por parte de Yanes con ocasión de la pericia practicada, como también las muestras extraídas y las actas de extracción de las muestras.

Lo reclaman porque los peritos designados para esa tercera pericial "contradictoria" necesitarán "una copia de dicha documentación". "En función de su contenido, valorarán si ese ensayo es idóneo y suficiente para emitir su dictamen o si, por el contrario, fuera necesario encargar un nuevo análisis a otro laboratorio público o privado", explica.

En el marco de esta causa, el juez sitúa a Zapatero como presunto líder de una supuesta trama que habría obtenido beneficios económicos a cambio de la mediación del expresidente en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

El instructor, José Luis Calama, imputó a Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando tras el hallazgo de las joyas en su despacho. Más tarde, el expresidente atribuyó las piezas a un regalo del rey de Arabia Saudí tras una visita oficial a España en 2007.

La Fiscalía Anticorrupción pidió imputar a Zapatero por un presunto delito de malversación al no haber entregado las joyas a Patrimonio del Estado, un extremo que fue rechazado por Calama.