Zapatero solicita al juez del 'caso Plus Ultra' aplazar su declaración como investigado

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, aplazar su declaración como investigado, prevista para el próximo 2 de junio.

Así lo ha pedido su abogado después de que el juez haya dado a las partes acceso al sumario, según ha avanzado 'El Mundo' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas este martes.

El juez acordó llamar a declarar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Calama indicó en un auto que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Esa supuesta trama tendría como finalidad, señaló, "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia con 53 millones de euros.

De este rescate, el amigo y presunto testaferro del expresidente, Julio Martínez Martínez, suscribió un contrato "de prestación de servicios" a través de su empresa, Análisis Relevante, con la aerolínea, "estipulándose como remuneración el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate (641.300 euros)", tal y como se desprende del auto.

EMPRESAS INSTRUMENTALES "PARA EJERCER INFLUENCIAS ILÍCITAS"

Según el magistrado, la presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

La red, indicó Calama, "se apoya en diversas sociedades que cumplen funciones diferenciadas dentro del esquema delictivo", así como empresas en el extranjero.

Asimismo, expuso que Zapatero habría recibido 1.525.078 euros entre los remitidos por Análisis Relevante y el resto de empresas que se investigan.

También señaló que esas mismas sociedades pagaron a What The Fav --la empresa de sus hijas-- un total de 423.779 euros, por lo que Calama cifró los fondos recibidos por el "entorno" del expresidente en 1.948.857 euros.

El juez ordenó bloquear 490.780 euros de cuentas bancarias del expresidente, el importe que, según los investigadores, habría recibido de Análisis Relevante.