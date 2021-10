Zapatero ve difícil que sindicatos y patronal abracen la reforma laboral pero basta con que no la rechacen abiertamente

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado este miércoles que ve "difícil" un acuerdo sobre la reforma laboral que satisfaga a todas las partes y ha vaticinado que es probable que los sindicatos o la patronal no abracen el acuerdo. Sin embargo, ha indicado que se trata de que no lo rechacen abiertamente.

Así, ha señalado que lo importante es que la coalición del gobierno, formada por PSOE y Unidas Podemos llegue a un acuerdo, en declaraciones a los medios antes de intervenir en la Asamblea de Madrid por los diez años del fin de la violencia de ETA. "Me atrevo a barruntar que quizá pueda haber alguno de los dos sectores, empresas y sindicatos, que no lo abracen, es probable, pero se trata de que no lo rechacen abiertamente", ha indicado antes de añadir que quizá ese sea el camino para encontrar "un cierto equilibrio".

Además, Zapatero ha descartado que haya riesgo de ruptura de la coalición por las discrepancias entre los socios y ha afirmado estar "convencidísimo" de que no será así porque conoce lo que une al Gobierno.

A este respecto también ha negado preocupación por el desgaste que pueden producir los choques de los últimos días porque, según ha indicado, este es un debate por mejorar las condiciones laborales y la precariedad, a la vez que hay que garantizar una "cierta flexibilidad".

Según Zapatero, se preocuparía si hubiera escándalos o cuando lo que se hace o lo que se deja de hacer tiene que ver con la "seriedad, la honestidad y la decencia". "Eso es lo que en una democracia nos debe preocupar", ha opinado.

ENERGÍA, PRECARIEDAD Y VIVIENDA

Por otro lado, el expresidente socialista ha elogiado la "valentía política y social" del Gobierno por los compromisos sociales que ha adquirido para defender a los trabajadores y a los sectores más desfavorecidos por la crisis generada por la pandemia y porque está afrontando los tres temas "más difíciles" que a su juicio ha tenido que encarar España: "el tema energético, la precariedad del mercado laboral y la vivienda", ha explicado.

Así, ha insistido en que estos son temas que han estado pendientes durante toda la democracia y han estado encima de la mesa de todos los gobiernos y que son muy difíciles de resolver y el Gobierno los está afrontando.

Finalmente ha apuntado que en España no hay una "teoría general" de los gobiernos de coalición, que esta se está construyendo y que al mirar a otros países que tiene práctica se ve que hay temas que necesitan "diálogo, acuerdo y negociación" y que está seguro de que los habrá.



610139.1.260.149.20211027123012