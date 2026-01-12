La 10ª edición de los Foros de Barrio contará con la incorporación de Azpilagaña y con un nuevo sistema de evaluación

Cartel de los Foros de Barrio del Ayuntamiento de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El próximo 22 de enero comenzará la décima edición de los Foros de Barrio del Ayuntamiento de Pamplona, que contará con la incorporación de Azpilagaña como espacio con entidad propia, y con un nuevo sistema de evaluación, desarrollado en coordinación con la UPNA.

Así lo ha dado a conocer este lunes en rueda de prensa la concejala delegada de Educación, Participación Ciudadana y Euskera del Ayuntamiento de Pamplona, Aitziber Campión. Según ha señalado, serán 15 encuentros, uno más que en ediciones anteriores, porque Azpilagaña y Milagrosa-Arrosadía se separan como dos entidades propias con su propio foro de barrio.

Además, del análisis que se está realizando sobre estos foros se desprende que "no podemos alargar los foros hasta junio, porque en junio no se dan las condiciones para garantizar unos espacios para la participación ciudadana" y, por lo tanto, tendrán que finalizar en mayo.

Esta edición estrenará un sistema de evaluación integral, desarrollado en coordinación con la UPNA usando fichas de evaluación y criterios de observación cualitativa.

Además, la exposición itinerante de los Foros tendrá este año como contenido los 30 años de Cooperación municipal al Desarrollo. En lo demás, se mantendrá el modelo de trabajo que incluye una semana de actividades con "una estructura común que combina participación, escucha activa, encuentro comunitario y devolución de resultados".

El primer encuentro de este año 2026 será el de Milagrosa- Arrosadía y Santa María la Real el próximo 22 de enero en Hegoalde Ikastola a las 18.30 horas, día en el que también se celebrará el Foro Infantil. En este encuentro participarán concejal de barrio, Joxe Abaurrea, por Milagrosa-Arrosadía y Santa María la Real, y Aitziber Campión, como concejala delegada de Participación Ciudadana, además de personal técnico municipal y entidades de la red de recursos comunitarios.

Como es habitual, la personas que no puedan acudir presencialmente a los foros podrán seguirlos a través del canal de YouTube Participa Pamplona. Las personas interesadas en participar en los foros, aunque sea a distancia, este semestre también podrán enviar en formato digital sus preguntas y propuestas en jornadas anteriores, para que se puedan debatir en el espacio presencial.

Para el próximo foro, el plazo de presentación estará abierto hasta el 19 de enero en foros@pamplona.es y decide.pamplona.es. Todas las sesiones buscarán plena accesibilidad auditiva, mediante intérprete de lengua de signos, estenotipia (subtitulado) y bucle magnético.

EL MODELO DE 'SEMANA DEL FORO DE BARRIO'

En este primer semestre del año se han calendarizado 15 foros, con tres encuentros por mes, salvo enero (2) y mayo, mes en el que se convocarán cuatro. Cada foro se articula en torno a una semana de actividades.

De manera general, el esquema semanal comenzará con la instalación de una exposición itinerante los lunes, una muestra que permanecerá activa durante toda la semana. Con motivo del 30º aniversario del Programa Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo, la exposición acercará a los barrios de Pamplona 14 fotografías que reflejan proyectos financiados por el Ayuntamiento en distintos países y contextos.

Distintas entidades desarrollan estos proyectos en diferentes lugares del mundo: Niger, Guatemala, Sahara, Senegal... La muestra se completa con información sobre el destino de los fondos de cooperación.

Lo siguiente será la convocatoria los martes de un paseo por el barrio para revisar sobre el terreno espacios y proyectos de encuentro "como herramienta de escucha activa y contacto directo" entre vecindario, concejalía de barrio, Policía Comunitaria, personal técnico municipal y servicios públicos. En función del barrio, el paseo se complementa con una actividad cultural o un espacio de encuentro informal

El jueves es el día de la semana elegido para celebrar el Foro de Barrio general, y, de forma simultánea, el Foro Infantil, un espacio con dinámicas específicas adaptadas a la infancia y en coordinación con las APYMAS. Finalmente, como cierre, el propio viernes o el lunes siguiente se hará la devolución y comunicación de contenidos mediante la publicación de un resumen de resultados, el mantenimiento temporal de la exposición y la relatoría específica a agentes del barrio.