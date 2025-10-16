El 25 Festival de Cine Ópera Prima de Tudela se celebra del 24 de octubre al 1 de noviembre

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del Festival Ópera Prima Ciudad de Tudela, organizado por la EPEL Tudela-Cultura y cineclub Muskaria, se celebrará del 24 de octubre al 1 de noviembre y rendirá homenaje a Fernando León de Aranoa y su película Familia.

En el acto de presentación este jueves han participado la presidenta de la EPEL Tudela-Cultura y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tudela, Icíar Les, el director del festival, Luis Alegre, y el presidente del Cineclub Muskaria, Julio Mazarico.

Les ha destacado que el festival cumple 25 ediciones y el Ayuntamiento de Tudela "ha apostado y sigue apostando con firmeza por apoyar al cine emergente español y por los nuevos talentos". Ha agradecido el trabajo al director del festival, Luis Alegre, quien ha indicado que "es un placer enorme seguir vinculado a esta ciudad y a las actividades relacionadas con cine".

Alegre también ha señalado que el Ópera Prima "se ha consagrado como referencia en el mundo del cine español". "La gente del cine español y los debutantes aspiran a estar aquí y consideran un premio solo entrar a formar parte de la Sección Oficial", ha dicho.

Por su parte, Julio Mazarico ha señalado que el festival nos permite tener un foto del cine emergente nacional de cada año, y ha tenido un recuerdo para el escritor e historiador tudelano Julio Cebollada, fallecido ayer a los 100 años, del que ha dicho que fue "un pilar importante en apuntalar y afianzar el panorama cinematográfico y cultural en nuestra ciudad".

El festival cuenta este año con un presupuesto de 70.220 euros, financiados en su mayor parte por el Ayuntamiento de Tudela. Además, cuenta con una subvención de 20.000 euros por parte de Gobierno de Navarra y este año se ha conseguido que el Ministerio de Cultura, a través de Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), conceda una ayuda de 10.600 euros dentro de la convocatoria de ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2025.

SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO

Tal y como ha explicado Julio Mazarico, este año se ha batido el récord de presentación de películas, con 44 (20 más que en 2024). El jurado, formado por la junta directiva de Cineclub Muskaria, ha decidido escoger las siguientes para formar parte de la Sección Oficial a concurso del festival: 'La tierra de Amira, de Roberto Jiménez; 'Muy lejos', de Gerard Oms; 'Jone, a veces', de Sara Fantova; 'La abuela y el forastero', de Sergi Miralles; 'La isla de los faisanes', de Asier Urbieta; 'La furia', de Gemma Blasco; 'Sorda', de Eva Libertad.

Con respecto al homenaje, Luis Alegre ha explicado que el jueves 30 de octubre tendrá lugar el reconocimiento a 'Familia', primera película dirigida por Fernando León de Aranoa, quien acudirá al festival a presentar este trabajo y, además, participará como miembro del jurado del festival.

Alegre ha indicado que este homenaje se dedica a "uno de los cineastas indiscutibles de nuestro país, responsable de títulos como 'Los lunes al sol', 'Barrio' o 'El buen patrón', que cuenta con numerosas distinciones, reconocimientos y premios". También ha apuntado que en el homenaje participará la actriz Elena Anaya, "una de las intérpretes más relevantes de nuestro país".

Con respecto al homenaje que en ediciones anteriores se realizaba a una película de cine clásico español y que contaba con la participación de la Reina Letizia, el director del festival ha explicado que este año quizá se realice en otras fechas y que se intentará contar de nuevo con la presencia de doña Letizia, aunque todo está por confirmar.

Este año, las personas que forman parte del jurado son: Ana Rujas (actriz), María Hervás (actriz), Clara Lago (actriz), María Zamora (productora, Premio Nacional de Cinematografía), Carlota González-Adrio (directora), Fernando León de Aranoa (director y escritor), Marta Sanz (escritora), Ana Fuentes (periodista) y Julieta Martialay (periodista, directora de la revista Fotogramas).

SESIONES PARA CENTROS EDUCATIVOS

Esta edición del festival continúa con la proyección de las películas a concurso en sesiones para los centros educativos de Tudela (Bachiller y últimos cursos de ESO) y también de Ribaforada y Corella. Cerca de 1.500 estudiantes participarán en estas sesiones matinales. El alumnado otorga su premio propio, el premio de la Juventud, y lo hace a través de la votación de todas las películas, con el mismo sistema que se utiliza para el Premio de la mejor película, que otorga el público.

ACTOS PREVIOS

El martes 21 de octubre se proyectarán en el Cine Moncayo, a las 20.15 horas los cortometrajes finalistas del concurso Opera2. Tras la proyección, los espectadores elegirán con sus votos el mejor trabajo, que recibirá el premio del público. Los otros dos premios serán seleccionados por miembros del cineclub Muskaria. Los ganadores se proyectarán durante la gala de clausura del festival. La entrada es libre con retirada de invitación en la taquilla del cine Moncayo.

El miércoles 22 de octubre, a las 19.30 horas, tendrá lugar el acto de presentación oficial del Festival, tras el que se proyectará la nueva película del tudelano Miguel Ángel Calvo Buttini 'Mr. Nadie'. La entrada es libre con retirada de invitación en la taquilla del cine Moncayo.

Los actos previos del festival se cerrarán el jueves 23 de octubre, a las 20.15 horas, con la sección Opera prima Europea, que consistirá en la proyección de la película 'Baja de paternidad'. La entrada tiene un precio de 6 euros y se puede adquirir online (cinemoncayo.es) o en la taquilla.

La película que este año clausura el festival es 'Cariñena, vino del mar', del aragonés Javier Calvo. Este largometraje se proyectará en una única sesión, el sábado 1 de noviembre, a las 19.30 horas. Las personas invitadas a esta película serán Javier Calvo (director), Alba Martínez (actriz) y Alejandro Bordanove (actor).

Antes de la proyección de esta película se celebrará la gala de clausura del festival, que estará presentada, una vez más, por el conocido periodista tudelano Pedro Blanco.