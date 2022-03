El 30 de abril finaliza el plazo de presentación de obras para el XVI Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona

PAMPLONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y el Ateneo Navarro organizan este año el XVI Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona, que ya abierto el plazo de presentación de obras hasta las 14 horas del sábado 30 de abril. El certamen se convoca en dos modalidades lingüísticas, castellano y euskera, cada una de ellas dotada con un premio de 3.000 euros. El fallo del jurado se hará público en el mes de junio.

El certamen está abierto a la participación de cualquier persona, sea cual sea su nacionalidad, siempre que las obras estén escritas en castellano o en euskera. Los trabajos deben ser inéditos en su totalidad, no haber obtenido ningún premio en otros concursos de poesía previamente fallados y no estar concursando en este momento en otro certamen poético. Las personas galardonadas en años precedentes no podrán presentarse, ha informado el Consistorio.

El tema y la forma de los poemarios es libre, con una extensión que oscilará entre los 400 y los 800 versos. Los originales se tienen que presentar por cuadruplicado, en ejemplares separado, en tamaño DIN A-4, debidamente numeradas sus páginas y cosidas, grapadas o encuadernadas. Los poemas estarán escritos a doble espacio y mecanografiados por una sola cara.

El pasado año se presentaron 482 poemarios, de los que 464 estaban escritos en castellano y 18 en euskera. Un 34% de las obras tuvieron procedencia internacional. La media de edad de los autores y autoras en la última edición fue de 45 años. Toño Benavides González en la modalidad de castellano con la obra 'Panorámica' y Lierni Azkargorta Ruiz de Egino en la de euskera con 'Eripoema' fueron los premiados en 2021.

SISTEMA DE PLICA Y LEMA

Los originales deben presentar por el sistema de lema y plica. En la portada han de llevar título y lema. En un sobre cerrado adjunto constará la autoría, su nacionalidad, domicilio y una copia del documento de identificación o del pasaporte, teléfono de contacto y/o correo electrónico. La obra ha de acompañarse de una breve bibliografía del autor y de un documento certificando que dicha obra no se ha presentado a ningún otro certamen literario vigente. La obra enviada no podrá retirarse en el transcurso del certamen.

Las obras se pueden presentar de dos maneras. Por una parte, se pueden enviar por correo certificado al Ateneo Navarro (avda. de Barañáin 10 - 1ºA. 31008 Pamplona - Navarra), indicando en el sobre 'Para el XVI Premio Internacional de Poesía CIUDAD DE PAMPLONA'. Por otra parte, se pueden remitir por correo electrónico a la dirección ateneo@ateneonavarro.es en dos archivos adjuntos, uno con los datos relativos a la autoría y otro con la obra.