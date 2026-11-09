La 36ª Carrera Popular de Amimet se celebrará el 15 de noviembre en Tudela

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tudela, Martín López, acompañado por Ana Marta Andía, presidenta de Amimet, y Nerea Mateo, voluntaria de la entidad, ha presentado la 36.ª edición de la Carrera Popular por la Inclusión de Amimet. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 36ª edición de la Carrera Popular por la Inclusión de Amimet se celebrará el próximo domingo 15 de noviembre en Tudela con el lema '¡Corre por la inclusión!'.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tudela, Martín López, acompañado por Ana Marta Andía, presidenta de Amimet, y Nerea Mateo, voluntaria de la entidad, han presentado la carrera, que tiene como objetivo dar visibilidad a las capacidades de las personas con discapacidad y promover una sociedad más inclusiva a través del deporte.

La carrera pretende ser, además, un evento lúdico y participativo en el que puedan compartir espacio personas de todas las edades, con y sin discapacidad, poniendo en valor las capacidades de todas ellas.

La jornada deportiva se desarrollará en la plaza Alfonso I el Batallador. Las pruebas comenzarán a las 10.30 horas con las categorías infantiles y concluirán a las 12.30 horas con la carrera de categoría absoluta. Las inscripciones ya están abiertas a través de la plataforma Rock The Sport, a la que se puede acceder desde la página web de AMIMET o directamente en el enlace https://www.rockthesport.com/es/evento/carrera-popular-amime....

La participación será gratuita hasta la categoría Sub16 incluida. Para las categorías Sub18, Sub20 y absoluta, el precio será de 10 euros e incluirá una camiseta conmemorativa. También será posible inscribirse presencialmente en la sede de Amimet, situada en la calle Alcait, 3, los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de noviembre, en horario de 8.30 a 14 y de 16 a 18 horas. Las inscripciones se cerrarán una hora antes del comienzo de cada prueba.

Las personas inscritas podrán recoger sus dorsales y camisetas en la sede de Amimet el viernes 13 de noviembre, de 9 a 15 horas, o el mismo día de la carrera, en la plaza Alfonso I el Batallador, de 8.30 a 10 horas.

La carrera contará con trofeos para las distintas categorías y un premio especial para el colegio que registre una mayor participación. Además, todos los niños y niñas de la categoría Pre-Benjamín recibirán un obsequio y se sortearán lotes de productos entre las personas participantes.

Desde AMIMET han agradecido el apoyo de las empresas patrocinadoras Bardenas Reales, OP Mobility, Ríos Renovables, Ciudad Agroalimentaria de Tudela y SKF, así como la colaboración y donación de productos de Senda Viva, Peñaclara, Urzante, Juguettos, Jomer, Ebro Box, Lacturale, Outlet Informático, Apex Grupo, Caja Rural de Navarra, Artajo, Carretilla, Ekilikua, Decathlon, Tusoluzion, Florette y Distribuciones Topero. También han destacado la colaboración del Ayuntamiento de Tudela, Cruz Roja, la Federación Navarra de Atletismo y Protección Civil, así como la labor del voluntariado, cuya implicación resulta "fundamental" tanto en el desarrollo de esta carrera como en el trabajo que realiza la asociación durante todo el año. La organización ha animado a la ciudadanía de Tudela y la Ribera a participar en esta nueva edición y a acercarse a la plaza para disfrutar de una mañana de deporte y convivencia, con el objetivo de igualar o superar las cifras de participación del año pasado.