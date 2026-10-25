La 42ª edición de los Encuentros de Arte Joven distingue a los diez proyectos más destacados

Imagen de los premiados en la 42º edición de los Encuentros de Arte Joven. - UNAI BEROIZ - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Encuentros de Arte Joven 2026, organizados por el Instituto Navarro de la Juventud (INJ) han reconocido los diez proyectos destacados de su 42ª edición, desarrollados por jóvenes artistas de Navarra de entre 14 y 30 años. El festival, que pone el broche final al programa anual, ha reunido proyectos de distintas disciplinas artísticas con una variada programación. Se han incluido un total de 30 propuestas, desglosadas en seis obras por cada una de las cinco modalidades del certamen: artes plásticas y audiovisuales, diseño, artes escénicas, música y literatura.

El acto de reconocimiento ha contado con la participación del director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Txema Burgaleta; el subdirector, Carlos Amatriain, y la directora del Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, Oskia Ugarte.

Los proyectos distinguidos por el jurado, de un total 30 propuestas seleccionadas y 51 participantes, han sido los siguientes:

En música, los proyectos distinguidos han sido x22-Xabier Astrain por "su implicación total" con la propuesta de Encuentros "aprovechando todos los recursos ofrecidos". Por su capacidad para mezclar música de baile con sonidos tradicionales y por construir con otras personas artistas "una experiencia completa tanto en lo visual como en lo sonoro, contagiando esta energía de Club al público; y Bidenabar", de quien el jurado ha destacado la evolución de las canciones y, especialmente, de la puesta en escena que se ha reflejado en un concierto final en el que la escenografía, las voces, los instrumentos y la interacción entre las integrantes "han contribuido a crear una propuesta sólida, capaz de transmitir y conectar con el público de forma destacable", recoge en un comunicado el Gobierno de Navarra.

En artes escénicas, han sido reconocidos Amarga teatro, por 'Las sirenas de Penélope', el jurado ha destacado "la implicación en el proceso, el crecimiento de la intérprete y el riesgo asumido en la transformación total del formato inicialmente presentado"; y Paula Puchalt y Ane Sagües, con 'Swan fake', habiéndose valorado "la calidad interpretativa y la capacidad de adaptación de una obra clásica a un lenguaje contemporáneo que interpela y conecta con el público joven".

En artes plásticas y audiovisuales, han sido reconocidos: Clarissa Costagliola, con su proyecto 'Close to Francesca Woodman', por "la singularidad y excelencia de su propuesta de fotografía expandida y por su capacidad para dirigir un equipo multidisciplinar que permite al espectador sumergirse en el universo artístico de la fotógrafa Francesca Woodman"; y Sergio Irañeta, con 'Aproximación a la brecha', el jurado ha valorado la "sensibilidad" con la que ha abordado una problemática "tan atemporal como actual, de máxima relevancia social, desde un enfoque personal". Igualmente, ha destacado "el desarrollo de una experimentación en el medio audiovisual y el acierto a la hora de escoger este formato".

En literatura, han recibido el reconocimiento Lidia Pérez Armañanzas, con su obra 'Sueños bajo la higuera', las valoraciones del jurado han puesto el foco en la evolución de su propuesta, a la que ha añadido "nuevas capas a la trama, ha trabajado los personajes y por ello ha tomado una nueva dimensión"; y Mattin Cazabón Cousillas, por 'Estrainio' por el aprovechamiento de la convocatoria en la que el proyecto "ha crecido en calidad y cantidad. Ha sabido buscar uniformidad, pulir la voz y el tono de su propuesta".

Para finalizar, en diseño, los proyectos distinguidos han sido 'Tipografia en abierto', de Edurne Marco, por "crear un universo muy rico y promover la participación y la alegría de construir algo juntas"; y 'Veintidos formas de caer', de Rosa Olagüe, el jurado ha destacado "el enriquecimiento de su propuesta inicial y expansión de la disciplina más allá de lo formal".

El jurado de esta 42.ª edición ha estado compuesto por profesionales de las distintas disciplinas artísticas. En la modalidad de artes escénicas han participado Eva Azpilicueta y Ion Barbarin Lisarri; en artes plásticas y audiovisuales, Amaia Molinet y Mikel Belascoain; en diseño, Karlota Laspalas y Marisa Mantxola Gutiérrez; en literatura, Irati Majuelo Itoiz y Angel Erro; y en música, Oihana Herrera Erneta y Guillermo Mutiloa "Guille".

Los proyectos galardonados recibirán una dotación económica de 1.000 euros, que se sumará a los 1.000 euros ya otorgados a todos los seleccionados.

42 EDICIONES IMPULSANDO LA CREACIÓN ARTÍSTICA JOVEN

Los Encuentros de Arte Joven celebran este año su 42ª edición. Desde su origen, vinculado al "impacto social y cultural" de los Encuentros de Pamplona de 1972, el programa "se ha consolidado como un espacio de referencia para el desarrollo y la difusión del talento emergente de la Comunidad foral". Con las nuevas propuestas seleccionadas en la presente convocatoria, el certamen alcanza un histórico acumulado de 145 proyectos artísticos apoyados en sus últimas ediciones.

Este programa, el de mayor trayectoria del Instituto Navarro de la Juventud, ofrece cada año a creadores emergentes "un entorno idóneo para compartir, explorar y dialogar sobre sus prácticas y procesos creativos. La iniciativa contribuye de forma decisiva a visibilizar nuevas propuestas, fomentar el intercambio entre disciplinas y favorecer el desarrollo de proyectos artísticos".

La participación en el programa incluyó un taller online sobre emprendimiento desde el ámbito cultural, así como diversos encuentros con profesionales relevantes del sector. Asimismo, la programación previa al festival contó con una residencia formativa de fin de semana celebrada en septiembre, la cual acogió cinco talleres multidisciplinares.

Además, se mantiene el acompañamiento continuo por parte del jurado. Las personas integrantes de los tribunales de las distintas modalidades ofrecen tutorías personalizadas, asesoramiento técnico y un seguimiento constante de los trabajos. Estas acciones se llevan a cabo con el objetivo de "contribuir al desarrollo de los proyectos y acompañar a sus autoras y autores a lo largo de todo el programa".