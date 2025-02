El 43% de los navarros ha devuelto algún producto en el último año

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 43% de los navarros han devuelto algún producto el último año, según una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Por tramos de edad, hasta un 64% de los consumidores entre 30 y 45 años devuelve productos, mientras que esta práctica disminuye con la edad: de entre los mayores de 65 años solo ha efectuado alguna devolución uno de cada cuatro.

Las dificultades más habituales suceden cuando el cliente prueba la prenda o el producto en casa, "no le convence y entiende que tiene derecho a devolver el producto y que le devuelvan el dinero, pero el comercio no acepta la devolución". El mayor número de casos se da con aparatos electrónicos y en tiendas de ropa, si bien en el sector textil "son cada vez más los establecimientos que ponen facilidades al consumidor en estos casos".

Según explica Irache, en principio, el consumidor tiene derecho a devolver un producto si el comercio ofrece esta posibilidad, si el producto es "defectuoso o diferente al comprado" y cuando se compra por internet.

Irache ha aclarado que la devolución por parte del comercio "no es una obligación, sino que el comercio es libre de hacerlo o no". "Si se ofrece esta posibilidad, el consumidor y el comercio deberán atenerse a las condiciones marcadas", que "para ser válidas, deberán constar por escrito". En estos casos, "es muy importante que el consumidor conserve el vale o las condiciones de devolución por escrito".

Otra situación diferente es cuando el producto "está defectuoso o no se corresponde con lo que se ha comprado". El derecho de garantía indica que ante "la falta de conformidad de un producto se puede solicitar la sustitución o la reparación, siempre que una de las opciones no resulte desproporcionada". En productos electrónicos con alguna avería, si no es posible la sustitución o la reparación no soluciona el problema, "el consumidor puede devolver el producto y recuperar el dinero", indica Irache.

Al respecto, la asociación ha subrayado que "es fundamental solicitar y conservar el justificante de pago como prueba de lo adquirido". También es importante comunicar el defecto y solicitar el cambio o la devolución por escrito "tan pronto como nos percatemos de esta circunstancia".

En tercer lugar, el consumidor puede devolver un producto si lo ha comprado fuera del establecimiento, ya sea en internet, por teléfono o en venta a domicilio en un comercio de la Unión Europea. En estos casos, el cliente tiene catorce días desde que recibe el producto para echarse atrás y devolverlo. Para ello, puede enviar a la empresa el documento de desistimiento que le debieron entregar o dirigirse a ella "de forma fehaciente y declarar inequívocamente que quiere desistir del contrato, sin tener que dar ninguna explicación por ello". El plazo comienza a contar desde que recibe el producto en casa.

La empresa, que debe informar sobre la posibilidad de desistimiento, sólo podrá hacer pagar al consumidor los gastos de devolución del producto. Hay que tener en cuenta que este derecho está reconocido en la Unión Europea, pero no necesariamente en terceros países.