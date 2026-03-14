El 65% de las personas admitidas realizan la oposición de 158 plazas para el puesto de servicios generales

Primera prueba de la oposición para cubrir 158 plazas de trabajo de Servicios Generales del Gobierno de Navarra realizada en el aulario de la Universidad Pública de Navarra. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oposición para cubrir 158 plazas del puesto de trabajo de servicios generales al servicio de la Administración de la Comunidad Foral ha tenido lugar este sábado, a partir de las 10 horas, en el edificio del Aulario de la Universidad Pública de Navarra. Ha contado con la participación de 3.904 personas, el 65% de las 9.707 admitidas de acuerdo con la Resolución de la directora general de Función Pública recogida en el Boletín Oficial de Navarra del 22 de mayo de 2025.

La convocatoria, que cuenta con una única prueba dividida en dos ejercicios que se han realizado de forma consecutiva, se ha desarrollado sin incidencias. El primer ejercicio ha consistido en la contestación por escrito a un cuestionario de un máximo de 75 preguntas tipo test sobre materia de legislación. El segundo, también de tipo test, ha sido un cuestionario de un máximo de 50 preguntas sobre aptitud verbal, numérica, ortografía y habilidad perceptiva.

La valoración de la prueba podrá alcanzar un máximo de 60 puntos (40 para el primer ejercicio y 20 para el segundo). Ambos son eliminatorios y quedarán eliminadas las personas aspirantes que no alcancen, al menos, la mitad de la puntuación asignada a cada uno de ellos, explican desde el Gobierno de Navarra.

Del total de 158 plazas ofertadas para el puesto de servicios generales, 71 son para el turno libre, 72 para el de promoción, 13 para personas con discapacidad y 2 para mujeres víctimas de violencia de género. Un total de 6.100 aspirantes se han inscrito en esta oposición y, de las personas admitidas, 5.451 concurren al turno libre, 62 al turno de promoción, 449 al de personas con discapacidad y 45 al de mujeres víctimas de violencia de género.