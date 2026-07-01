Un 76,72% de estudiantes aprueban la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad

Estudiantes, en la convocatoria ordinaria de las pruebas de acceso a la Universidad celebrada a comienzos de junio. - UPNA

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 76,62% de los estudiantes presentados a la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha aprobado las pruebas (295 personas), mientras que el 23,38% restante (90 personas) ha suspendido. Otras 7 personas no se presentaron a las pruebas y otras 159 realizaron únicamente a la fase voluntaria.

La convocatoria extraordinaria se desarrolló la semana pasada en el campus de Arrosadia, en Pamplona, y en el campus de Tudela de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

Por modelos lingüísticos, 295 estudiantes realizaron las pruebas en castellano, de los que aprobaron 229 (el 77,63%) y otras 90 personas las realizaron en euskera, donde el porcentaje de aprobados se situó en el 73,33% (66 estudiantes), detallan desde la UPNA en una nota de prensa.

Los estudiantes que no hayan solicitado revisión podrán descargarse su tarjeta electrónica de resultados a partir del día 15 de julio y, quienes sí lo hubieran hecho, a partir del 20 del mismo mes.

En la convocatoria ordinaria de las pruebas de acceso a la universidad, celebrada a comienzos del mes de junio, aprobó el 96,98% de las personas presentadas.