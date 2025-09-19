Un 78% de la ciudadanía de Pamplona es 'entusiasta' de los Sanfermines y un un 69% se queda todas las fiestas

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La inmensa mayoría de la ciudadanía pamplonesa siente los Sanfermines como un evento arraigado y definitorio de la ciudad, y como una celebración importante para la imagen y para la economía de Pamplona. Además, los pamploneses se involucran de forma mayoritaria con la fiesta y se muestran muy satisfechos con el programa oficial de actos y con las propuestas de ocio. Las estadísticas hablan de que un 78% de la población se define como bastante favorable o muy entusiasta de las fiestas, hasta el punto de que el 69% reconoce que permanece en Pamplona durante los nueve días que duran los Sanfermines. Asimismo, el 82% participa en los eventos organizados por el Ayuntamiento y el 86% valora positivamente el programa oficial.

Todos estos datos han sido arrojados por el primer 'Estudio sobre la percepción de la ciudadanía en torno a los Sanfermines', realizado por el Ayuntamiento de Pamplona en el mes de junio. El concejal de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo de Pamplona, Mikel Armendáriz, y Xabier Errea, sociólogo adscrito a la Oficina Estratégica, han sido los encargados de desgranar los resultados de este estudio, realizado mediante encuentras presenciales a 1.458 personas, mayores de 15 años y residentes de Pamplona.

En esencia, ha informado el Ayuntamiento, la percepción ante estas fiestas es "muy positiva". Para siete de cada diez encuestados, los Sanfermines son un evento de especial relevancia para la ciudad. Un sentimiento que se acentúa cuando Pamplona es la ciudad de nacimiento de las personas participantes en la encuesta (llegando al 80%). Además, un 94,8% considera que tienen un impacto muy positivo en la economía de la ciudad. En un 85% ven los Sanfermines como una oportunidad de crecimiento para las empresas y un 70% considera que contribuyen a crear una buena imagen de Pamplona. Todo ello hace que las opiniones favorables hacia las fiestas superen el 78%, entre los que se declaran favorables (un 40,5%) y los apasionados por estos días (un 37,7%).

Según la encuesta, un 69% de las personas encuestadas reconoce que permanece en Pamplona durante los nueve días de fiesta, frente a quienes deciden marcharse fuera (un 8,2%) o quienes se quedan solo unos días (un 9,1% se queda más de 5 días y un 13,7% entre uno y cuatro). La población más joven (de 15 a 29 años) es la que más se queda los 9 días (76,9%), un porcentaje superior a la media. En el otro extremo de la balanza están las personas de entre 30 y 44 años, franja en la que el 63,4% permanece durante todas las fiestas en Pamplona.

No obstante, quedarse en la ciudad no significa necesariamente salir de fiesta. La encuesta refleja, de hecho, que un 87,4% se suma a las celebraciones, aunque no todos los días. De media, las personas encuestadas confirman salir 5,4 días. Únicamente un 22,7% sale todos los días y un 55,4% lo hace entre 2 y 5 días.

PRINCIPALMENTE SE SALE DE DÍA

Casi la mitad de la población afirma salir "normalmente durante el día", una opción elegida por un 43,6%. A este grupo le sigue un 30,9% que participa de la fiesta "tanto de día como de noche". Las otras dos opciones tienen una presencia mucho menor, con un 13% sale "normalmente por la noche" y un 12,6% que afirma no salir de fiesta.

Un motivo que influye en esa decisión de salir menos días es el gasto que supone. La encuesta refleja una percepción de precios elevados, que lleva a controlar más el gasto, aunque, recoge el estudio, en estos días se gasta más de lo habitual. Según los datos recogidos, la estimación del gasto medio diario de cada persona durante las fiestas es de 62 euros, lo que se traduce en un gasto medio total de 333 euros por persona a lo largo de los 5,4 días de media que se sale de fiesta. La mayoría de la población (61,5%) se mantiene en un gasto diario de menos de 50 euros, y casi un 90% no supera los 100 euros al día.

La mayoría (un 43,6%) considera que los precios son "excesivos", seguidos de quienes los perciben como "algo elevados" (41,8%). Por el contrario, la opinión favorable es muy minoritaria, ya que apenas un 11,6% los considera "bastante razonables" y un 1,3% los califica como "muy razonables". Esto influye en el gasto que se realiza fuera de casa. En este sentido, un 31,8% afirma no comer ni cenar fuera de casa durante las fiestas. Frente a ellos, un 24,1% acostumbra a cenar fuera, un 22% come fuera y un 22% acostumbra tanto a comer como a cenar fuera.

UN TERCIO SE IMPLICA EN CELEBRACIONES RELIGIOSAS

Tres de cada cuatro personas encuestadas consideran que los Sanfermines no son una fiesta religiosa. La percepción varía en función de la edad de los participantes. La población mayor de 65 años es la que más considera ésta una fiesta religiosa (lo hace en un 42,1% de los encuestados de esta franja de edad). Este porcentaje desciende significativamente en los grupos más jóvenes, llegando a su mínimo en la población de 15 a 29 años, donde tan solo un 12,5% percibe así los Sanfermines. Atendiendo al origen, la percepción religiosa es más fuerte en la población del resto de Navarra, con un 32,9%, que en la de Pamplona (25,1%).

La mayoría de la población, con un 66% de las respuestas, afirma no participar en los actos religiosos de Sanfermines, frente a un 33% sí se implica. Entre estos últimos, la procesión es el evento que congrega a la inmensa mayoría de las personas, con un 90,3% de participación. Le siguen, con porcentajes mucho más bajos, 'una o varias misas' (28,3%) y 'la Octava' (16,2%). Finalmente, otros actos como 'Las vísperas' (13,7%) y la 'Ofrenda infantil' (12,1%) tienen una participación más minoritaria.

En cuanto a la tauromaquia, la mayoría de la población encuestada se muestra interesada en los encierros, hasta el punto de que un 73% los sigue y hasta un 16% alguna vez ha corrido en uno. El seguimiento es más alto en los grupos de mayor edad, con un 83,9% en la franja de 65 o más años. Este porcentaje es significativamente superior al de la población de 30 a 44 años, donde el seguimiento es del 63,4%, el más bajo de todos. De estos datos se desprende que ocho de cada diez personas es favorable a la celebración de los encierros. En concreto, un 49,9% de las personas se declara 'totalmente de acuerdo' con su celebración, mientras que un 30,2% se sitúa en la opción 'más bien de acuerdo'.

CORRIDAS DE TOROS

Un 52% de la población quiere corridas de toros, frente a un 46% que no las desea. Dentro de quienes sí las quieren, un 31% se muestra totalmente de acuerdo y un 20,6% más bien de acuerdo. Por el contrario, entre el no, un 26,3% se muestra en total desacuerdo con su celebración y un 19,3% más bien en desacuerdo. Un 2% de la población no se manifiesta.

La diferencia de opinión entre hombres y mujeres es muy pronunciada. Un 36,9% de los hombres se muestra 'totalmente de acuerdo' con la celebración, una cifra significativamente superior al 26,0% de las mujeres. Estas, por su parte, tienen una tasa de total desacuerdo mucho más elevada, con un 31,2% frente al 20,9% de los hombres. Por edad, el mayor respaldo a las corridas se encuentra entre la población de 65 años o más (un 47,2%). Por el contrario, los grupos más jóvenes (15-29 años) y de mediana edad (30-44 años) tienen las tasas más altas de total desacuerdo, con un 30% y un 33,7% respectivamente. Para completar el cuadro, el 71% de la población encuestada se muestra de acuerdo con la celebración de otras festividades taurinas, como vaquillas y recortadores.

En el plano general, siete de cada diez personas reconocen no seguir las corridas de toros (un 71%), un porcentaje similar a quienes no acuden a verlas (un 68%). En lo que respecta al interés por este tipo de eventos despierta entre hombres y mujeres, el 32,8% de los hombres muestran interés por las corridas, mientras que en el caso de las mujeres es el 25,2%.