El 9,1% de los accidentes laborales en Navarra se produce durante el primer mes de trabajo

Archivo - Foto de archivo de dos personas trabajando en una obra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La siniestralidad temprana, es decir, la que se produce durante los primeros días, semanas y meses de incorporación a un puesto de trabajo, constituye uno de los factores más determinantes de la accidentalidad laboral en Navarra. Esta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales impulsada por el Gobierno de Navarra y los agentes económicos y sociales (UGT, CCOO y CEN) en el marco del Plan de Empleo y el Consejo del Diálogo Social.

El estudio, basado en el análisis de los accidentes laborales registrados entre 2014 y 2025 en Navarra, señala que el 9,1% de todos los accidentes analizados se produjo durante el primer mes de trabajo y la incidencia "aumenta notablemente" durante el primer año de permanencia en el puesto. Además, señala que jóvenes, personas migrantes y personal con escasa experiencia concentran una parte importante del riesgo

El informe ha sido elaborado por las investigadoras de la Universidad Pública de Navarra Carmen García Olaverri, catedrática de Estadística, y Laura Frías Paredes, profesora permanente de Estadística, en el marco de un trabajo impulsado por la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales. Además de las autoras, en la presentación han participado, además, la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu; el director general de Economía Social y Trabajo, Iñaki Mendióroz y el director de Salud Laboral, Ignacio Aguado.

El objetivo del estudio es identificar aquellos elementos que "contribuyen de forma más relevante" a la ocurrencia de accidentes laborales y que, por tanto, constituyen ámbitos prioritarios de actuación. Para ello, el análisis se aborda desde tres perspectivas complementarias: las características de las personas accidentadas, las características de las empresas en las que se producen los accidentes y las circunstancias de los propios accidentes.

En este sentido, la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha destacado que los resultados del informe aportan "evidencias muy valiosas para orientar las políticas públicas de prevención" y ha subrayado que "la reducción de la siniestralidad laboral es una prioridad absoluta para el Gobierno de Navarra, especialmente en una comunidad que sigue registrando índices de accidentalidad superiores a los que desearíamos".

En este sentido, ha considerado que los datos del estudio apuntan a la necesidad de "reforzar los procesos de acogida, acompañamiento y aprendizaje práctico en las empresas". "La prevención no puede limitarse a la entrega de documentación o a una formación inicial de carácter formal. Es necesario garantizar que las personas trabajadoras conozcan realmente las tareas que van a desempeñar, los procedimientos de trabajo y los riesgos asociados a su actividad", ha afirmado.

JÓVENES, PERSONAS MIGRANTES Y TRABAJADORES CON ESCASA EXPERIENCIA

Los jóvenes presentan mayores tasas de siniestralidad, aunque los efectos de los accidentes en este colectivo son menos graves. Las mujeres sufren, proporcionalmente, menos accidentes que los hombres y sus bajas por accidente son más largas. Los trabajadores migrantes se concentran en algunos sectores (Agricultura, Construcción y algunas divisiones del sector Servicios), presentan más siniestralidad que los de nacionalidad española; sin embargo, sus bajas por accidente son más cortas.

El 9,1% de todos los accidentes ocurridos en Navarra en el periodo de 12 años han ocurrido durante el primer mes en el puesto de trabajo de la persona siniestrada. Uno de cada cuatro accidentes ocurre en los 5 primeros meses en el puesto. De todas las mujeres accidentadas en Navarra en los últimos 12 años, el 10% de los siniestros han ocurrido durante el primer mes en el puesto. Dentro de los accidentes ocurridos el primer mes, el 11,4% ocurren el primer día. En promedio, cada año se accidentan en Navarra 90 personas en su primer día de trabajo.

Según el informe, la incorporación reciente al puesto implica un "conocimiento limitado" de los procedimientos de trabajo, los equipos utilizados y los riesgos específicos de la actividad. Esta situación resulta "especialmente visible en sectores con elevada rotación laboral, temporalidad o frecuentes cambios de tareas y entornos de trabajo".

El informe se refiere también a la siniestralidad senior indicando que existe mayor duración de las bajas derivadas de los accidentes de los trabajadores más experimentados y esto supone para las empresas la pérdida temporal de empleados "difíciles de sustituir a corto plazo". Las empresas deben además estar alerta de la persistencia de estos accidentes pues "pueden estar indicando desajustes entre capacidades funcionales, exigencias del puesto y adaptación organizativa".

Respecto a las empresas, las pequeñas (10-49 trabajadores) presentan más siniestralidad que las medianas y las grandes. Las microempresas presentan mejores indicadores que las pequeñas empresas pero también se constata una "infradeclaración" de accidentes. Este sesgo también afecta a los trabajadores autónomos, que presentan menor número de accidentes, pero los datos apuntan hacia "una evidente infradeclaración de accidentes leves". Las empresas con servicio propio de prevención, que suelen ser las más grandes, muestran menos siniestralidad.

En relación con los accidentes, se mantiene a lo largo de los años la proporción de accidentes graves y mortales (0,8%) frente a los leves (99,2%). Disminuye ligeramente la proporción de siniestros que requieren hospitalización y las bajas tienden a ser algo más cortas. En todas las edades, géneros y nacionalidades de la persona siniestrada se observa que conforme aumenta la edad, también lo hace la duración de las bajas. Los lunes se registran más accidentes laborales que cualquier otro día de la semana.

Aunque la siniestralidad temprana está presente en todos los sectores económicos, su incidencia es desigual. La agricultura registra los niveles más elevados, mientras que la industria presenta los indicadores más favorables.

El estudio apunta a que las diferencias podrían estar relacionadas con la existencia de procesos de acogida "más estructurados", una mayor supervisión inicial y una formación "más vinculada al aprendizaje efectivo" del puesto de trabajo.

En este sentido, las investigadoras destacan que la prevención no debe limitarse a la formación teórica sobre riesgos laborales, sino que debe incorporar mecanismos que "faciliten el aprendizaje progresivo de las tareas, el acompañamiento durante las primeras semanas y una adecuada integración en los equipos de trabajo".

Por otra parte, se señala que falta de organización preventiva y la infradeclaración de accidentes son dos factores que aparecen de forma recurrente cuando se analizan los colectivos de autónomos y microempresas. Aparentemente tienen menos accidentes a pesar de no tener, en muchos casos, una mínima gestión preventiva. El informe indica que el infraregistro o la ausencia de actividad preventiva "no deben entenderse como falta de responsabilidad o de interés por parte de las empresas, sino como la manifestación de las dificultades que encuentran las estructuras empresariales de pequeño tamaño para formalizar la prevención".

REFORZAR LA ACOGIDA Y EL APRENDIZAJE PRÁCTICO

Entre las recomendaciones dirigidas a empresas y responsables públicos, el informe subraya la necesidad de "reforzar los procesos de incorporación al puesto, especialmente en actividades con elevada rotación de personal".

Las conclusiones apuntan a que la reducción de la siniestralidad pasa por "mejorar los sistemas de acogida, fortalecer la supervisión de los trabajadores de reciente incorporación y garantizar que la formación preventiva vaya acompañada de una adecuada capacitación práctica para desempeñar las tareas con seguridad".