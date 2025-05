Abaurrea ve "absurda" la "polémica" sobre la encuesta de San Fermín porque la impulsó "quien la está criticando"

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que la "polémica" surgida en torno a la encuesta sobre los Sanfermines planteada por el Consistorio "es tan absurda como que el impulso lo hace precisamente quien la está criticando", en referencia a UPN, que en su momento estaba integrado en Navarra Suma.

"Esta encuesta la prepara, la diseña y la organiza Navarra Suma, y luego el personal técnico desarrolla este cuadro de indicadores, este listado de indicadores, que luego tendrá que transformarse en una encuesta", ha señalado.

En respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, Abaurrea ha matizado que "en la propuesta técnica se enmarcan una serie de indicadores, que no necesariamente tienen que configurarse después como preguntas". "Por lo tanto, hay que ver cómo se va evolucionando y cuál va a ser el cuadro final y el formato de la encuesta", ha dicho.

Según ha añadido, "no sé si hay que tener miedo a preguntarle a la gente y a que la gente manifieste su opinión en todos los temas". "Es más, quizás lo extraño fuese no preguntar algunas cosas, porque parecería ser que hay una suerte de censura", ha manifestado.

Ha añadido Abaurrea que "ahora mismo no hay ninguna pretensión de hacer una consulta pública ni nada por el estilo", sino que se trata de "conocer con cierto detalle cuál es la opinión que tiene la ciudadanía respecto a todas las temáticas que pueden estar dentro del mundo de los Sanfermines que, por cierto, siempre son muchas, varias y, afortunadamente, vivas".

A su juicio, "es una fiesta que tiene un montón de elementos interesantes y el planteamiento que nos hacemos es que hay que preguntar sin ningún miedo". "Pero no va más allá de ser eso, una encuesta que, curiosamente, la impulsa el gobierno anterior y que algunos de los partidos del gobierno anterior ahora quieren hacer tormentas en vasos de agua, que es un poco lo que se lleva. Es decir, tergiverso un poco las condiciones, porque esto no se ha hecho todavía, es decir, no se ha presentado la encuesta. Por lo tanto, es una especie, una suerte, incluso, de una cierta manipulación de los contenidos previos y de la elaboración de la propia encuesta", ha apuntado.

En este sentido, ha afirmado que "con tranquilidad, se presentará en su momento la encuesta, tendrá una serie de elementos de conocimiento y, estoy convencidísimo de que todos vamos a ir después al resultado de la encuesta, saber qué opinan pamploneses y pamplonesas sobre esta cuestión".

El resultado no será vinculante, según ha asegurado, ya que es "un sondeo" y, "como todas las prospecciones sociológicas, es un acercamiento a la opinión que tiene la ciudadanía en un momento concreto respecto a cualquiera de los temas".

"Lo que se plantea en la encuesta es sondear un poco y saber exactamente qué es lo que opina la gente y cuáles son sus percepciones y sus deseos. No va más allá, es una encuesta y es una manifestación de opinión", ha concluido.