Abierto el plazo para solicitar 13 millones de ayudas a la inversión en pymes y grandes empresas industriales

PAMPLONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha abierto esta semana el plazo de solicitud de dos convocatorias de ayudas a la inversión de pymes y grandes empresas industriales, dotadas con un total de 13 millones de euros. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 16 de marzo, incluido.

El objeto de estas ayudas es fomentar la inversión del tejido industrial navarro, con el fin de reforzar su crecimiento sostenible y su competitividad, así como la creación de empleo, según ha informado el Gobierno foral.

La convocatoria de ayudas a la inversión de pymes industriales está dotada con 11 millones de euros, mientras que la enfocada a grandes empresas cuenta con 2 millones de euros, según consta en las bases publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) del pasado lunes.

En ambos casos, se pretenden apoyar actividades de manufactura, valorización de residuos, depósito y almacenamiento, actividades de servicios logísticos y otras actividades auxiliares al transporte, así como iniciativas de información y comunicaciones especificadas en las bases publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) del pasado viernes.

Se aportarán ayudas a la creación de un nuevo establecimiento o la ampliación de uno existente, la diversificación de productos, cambios esenciales en el proceso general de producción o la adquisición de activos. Los proyectos subvencionables deberán tener un presupuesto mínimo de 15.000 euros en el caso de microempresas, 50.000 en el caso de pequeñas empresas, 100.000 en medianas empresas y 300.000 euros en el caso de grandes empresas. La intensidad de la ayuda oscilará entre el 10% y el 20% y no podrá exceder los 400.000 euros en el caso de las pymes y 300.000 euros en grandes empresas. Es requisito que las compañías beneficiarias estén ubicadas en Navarra.

La solicitud se realizará por vía telemática, a través de las fichas habilitadas en el catálogo de trámites del Gobierno foral tanto para las peticiones de pymes como de grandes empresas.

Según ha detallado el Ejecutivo, no podrán obtener la condición de beneficiarias de esta subvención las empresas que desarrollen alguna de las actividades prohibidas por el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Este requisito se acreditará mediante la declaración responsable incluida en la solicitud de la subvención.