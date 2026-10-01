Los abonados de Aquavox San Agustín podrán utilizar las instalaciones de Aranzadi, San Jorge e Iturrama o reducir cuota

Aquavox San Agustín. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona, a través de la sociedad pública Pamplona Ciudad Habitable - Iruña Biziberritzen SA, va a remitir una carta a las personas abonadas de Aquavox San Agustín para que conozcan las alternativas que se ofrecen al cierre de su piscina de nado. Aquavox San Agustín mantiene abiertas sus instalaciones, salvo esa zona de piscina que, por razones de seguridad y riesgos estructurales de algunos de sus elementos, ha sido clausurada y no volverá a ser reabierta. El resto de los espacios sí permanecen abiertos, al menos hasta el 30 de junio de 2027, cuando finaliza el actual periodo de continuidad, ya que, en las diferentes inspecciones realizadas por personal técnico, no se han detectado riesgos para las personas usuarias, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Ante el cierre de las actividades en la piscina de nado, las personas abonadas de Aquavox San Agustín podrán elegir entre dos opciones como compensación a las molestias. Podrán optar por un descuento del 10% en la cuota mensual de su abono o por utilizar las instalaciones públicas municipales de Aquavox San Jorge, el Complejo Deportivo Aranzadi y Civivox Iturrama. Esta alternativa de uso ha sido acordada por el Consejo de Administración de Pamplona Ciudad Habitable - Iruña Biziberritzen SA para el periodo de continuidad de la gestión del servicio hasta el 30 de junio de 2027. A fecha 25 de septiembre, Aquavox San Agustín contaba con 1.663 personas abonadas.

UN INFORME ADVIERTE SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PISCINA DE NADO

La carta remitida a las personas usuarias describe la problemática que ha derivado en el cierre de la piscina de nado y las actuaciones llevadas a cabo. La zona de la piscina de nado, ha indicado el Consistorio, presenta problemas y deficiencias que conllevan riesgo de desprendimiento de elementos sobre ese espacio. En concreto, un informe técnico municipal fechado el pasado 31 de julio refleja tres situaciones de riesgo por mal estado de elementos constructivos. En los tres casos, se habían identificado deficiencias y se había realizado un seguimiento a lo largo del tiempo.

En una visita llevada a cabo días antes del informe, se observó una rápida evolución de esas deficiencias que implican un riesgo claro, motivo por el que se plantea el cierre, ha expuesto el Ayuntamiento.

Una de las deficiencias tiene que ver con un vidrio descolgado de 2,60 x 2,60 metros en la segunda planta que puede suponer un peligro para las personas usuarias. La carpintería de madera presenta un estado grave de deformación, un grave deterioro por su exposición al sol y por las filtraciones de agua. El vidrio presenta roturas tanto al interior como la exterior y existe riesgo de caída a la vía pública.

Una segunda deficiencia se detecta en los sellados realizados en 2021 en el cierre de un vidrio en un espacio a doble altura de la piscina de nado. Los sellados, ha expuesto, presentan un fallo por desplazamiento de la carpintería y un giro excesivo de la perfilería mecánica, lo que indica una posible inestabilidad por fallo de la sujeción. La tercera deficiencia se sitúa en el cierre de vidrio y el gresite en un espacio a doble altura de la piscina de aquagym. En la visita realizada en julio se detectó un empeoramiento en la situación en los tres casos.

Tras confirmar personal técnico municipal esa situación, se procedió a clausurar su uso. Además, se han realizado estudios en cuanto a posibles soluciones para su reparación, pero todos ellas suponen un elevado coste económico y un amplio periodo de tiempo para su ejecución, razón por la que la piscina de nado no se va a reabrir, ha concluido el Consistorio.