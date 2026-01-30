Se abre este domingo el plazo de inscripción en las listas de contratación para residentes de Ciencias de la Salud

Archivo - Imagen de un quirófano del HUN - GOBIERNO DE NAVARRA - JESÚS M GARZARON - Archivo

PAMPLONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea abrirá el domingo, 1 de febrero, el plazo de inscripción en las listas de contratación para residentes de Ciencias de Salud que finalizan este año el periodo de residencia.

La elección de las ofertas será los días 17 y 18 de febrero. No obstante, el plazo de inscripción estará abierto hasta la fecha de finalización de las residencias.

Las ofertas serán adjudicadas con carácter prioritario a quienes formulen su elección en este plazo de tiempo, las personas interesadas que formalicen su inscripción con posterioridad, podrán optar a las plazas que no hayan sido elegidas.

La inscripción se deberá realizar online a través del siguiente enlace https://empleosalud.navarra.es. Las personas que hayan realizado su residencia en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea o en la Clínica Universidad de Navarra no deben adjuntar documentación.

Por su parte, las personas aspirantes que hayan realizado su residencia fuera de Navarra deberán subir el certificado de realización de la residencia expedido por la unidad competente, el documento que contenga la suma de las notas ponderadas y cuantitativas de cada uno de los años de residencia, excluyendo el ultimo, y el documento acreditativo del número de orden obtenido en la convocatoria nacional de la prueba para realización del periodo de residencia

"AGILIZAR" LAS ADJUDICACIONES

El Departamento de Salud modificó en noviembre de 2025, mediante Orden Foral, las normas de gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal en régimen administrativo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) y en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

Para "facilitar la fidelización" de quienes finalizan el periodo de residencia, se modificó la fórmula para ordenar las listas (serán ordenadas según el resultado de la suma de las notas ponderadas y cuantitativas de cada uno de los años de residencia, excluyendo el ultimo), con el fin de "acelerar" el momento en el que los residentes pueden optar a ofertas de contratos, y se establece una prioridad en la contratación en determinadas condiciones.

Además, esta modificación de la OF incluye incrementar el valor de los aspirantes que estén en posesión de una especialidad de enfermería. Así se da prioridad a quienes tengan especialidad para optar a plazas de generalista de las unidades a que corresponda la especialidad de que se trate.