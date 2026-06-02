Se abre este miércoles el plazo para solicitar alguno de los 175 pases dobles diarios para el Encierrillo

Encierrillo de San Fermín. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona abre este miércoles el plazo para solicitar alguno de los 1.400 pases dobles que ofrece para participar en el acto del Encierrillo de los Sanfermines 2026. Cada día, del 6 al 13 de julio, hay 175 pases dobles disponibles, que se pueden solicitar, con una única inscripción por persona, hasta el viernes, en el teléfono de atención ciudadana 010 (948 420 100 si se llama desde móvil o desde fuera de Pamplona) y en la web municipal.

Entre todas las solicitudes recibidas, se realizará un sorteo el jueves 11 de junio. Las personas agraciadas recibirán un pase doble para un único día. El Ayuntamiento enviará las notificaciones oportunas a las personas que hayan resultado seleccionadas, por SMS o por correo electrónico, con el día y hora para recoger los pases en Civivox Condestable, del 15 al 18 de junio. Habrá que presentar el DNI de la persona agraciada para retirar los pases; si la persona que los retira no es la interesada, necesitará acreditar la fotocopia u original del DNI de la persona agraciada.

Para inscribirse en el sorteo no es necesario estar empadronado en la ciudad ni hay ningún tipo de prioridad. Para garantizar que cada persona realiza solo una inscripción, en el trámite online y telefónico se solicitará el nombre, dos apellidos, DNI y teléfono de contacto, además de una dirección de correo electrónico. Si la inscripción se hace por teléfono, se puede inscribir a dos personas por cada llamada.

En el caso de que no se retiren todos los pases en el plazo estipulado, se recurrirá a la lista de espera. Los pases permitirán a 350 personas contemplar cada día la subida de los astados que serán lidiados al día siguiente en la plaza de Toros desde los Corrales del Gas, junto al puente de Curtidores, hasta los corralillos de Santo Domingo. Este trayecto, de unos 400 metros, se realiza en horario nocturno y sin corredores.